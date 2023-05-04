Победителей и призёров Дельфийских игр наградят премиями

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«Вы в очередной раз доказали, что молодежь Саратовской области - самая талантливая. Из 2,5 тысяч участников наш регион стал лучшим. Принял решение выплатить каждому участнику за первое место 30 тысяч, за второе – 20 тысяч, за третье – 10 тысяч рублей. Надеюсь, что победа станет для вас ступенькой, чтобы двигаться дальше», - отметил Роман Бусаргин.По итогам Всероссийских Дельфийских игр, которые прошли в Саратове с 21 по 26 апреля, саратовские ребята получили 45 медалей (из них 9 – золотых, по 18 – серебряных и бронзовых) и 39 специальных дипломов. По итогам командного первенства Саратовская область заняла первое место.Ребята рассказали, что саратовская команда в дни Дельфийских игр жила единой семьёй. Была по-настоящему творческая, праздничная атмосфера. Интересно было посмотреть на участников из других регионов. Многие ребята волновались, но выступили в полную силу. Саратовцы выиграли в таких номинациях как фортепиано, скрипка, баян, эстрадное пение, цирковое искусство, ансамбль народных инструментов и других.