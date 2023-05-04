Школьники проведут свои первые уроки в «Весенней школе»
Со 2 по 5 мая в рамках мероприятий, посвященных Году педагога и наставника, на территории Саратовской области для обучающихся 10-11 классов психолого-педагогической направленности впервые организована «Весенняя школа».
В течение 4 дней ребята встретятся с наставниками и лучшими педагогами Саратовской области. В рамках профессиональных проб ребята проведут свои первые уроки, познакомятся с основами ораторского искусства педагога и узнают, как говорить так, чтобы тебя слушали и слышали. Кроме того, ребята проработают особенности первых шагов в профессию с психологами и пройдут увлекательный тематический квест.
2 мая на открытии «Весенней школы» ребят поприветствовал заместитель Председателя Правительства - министр образования области Михаил Орлов. Он рассказал про своего учителя истории, который стал его наставником в выборе профессии. Пожелал ребятам обрести в ходе «Весенней школы» таких же опытных наставников, интересных открытий и новых друзей. А, главное, - ответственно относиться к профессии учителя.
Каждый день для участников «Весенней школы» будет по-своему уникальным и неповторимым. В течение 4 дней 47 будущих учителей из 15 районов Саратовской области будут погружаться в удивительный мир педагогики и психологии. Помогать им будут лучшие педагоги-наставники Саратовской области.