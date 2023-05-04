Саратовцев приглашают на уникальную выставку

просмотров: 179

Проект посвящен одной из интересных страниц истории славного волжского города – летописи культового зодчества. В экспозиции будут представлены более тридцати произведений графического искусства, созданных российскими мастерами двух временных эпох. Обращение художников в своем творчестве к теме сохранения религиозного архитектурного наследия – знак особого внимания и уважения к истории самого города.Как известно, Саратов был основан в 1590 году и являлся форпостом восточной окраины государства. По сложившейся древней традиции русские православные люди, где бы они ни жили и в каких бы местах ни селились, не мыслили свою жизнь без церковного богослужения и храма. Так, более четырехсот лет назад появилась в саратовской крепости первая деревянная церковь – светоч православной веры в диком степном краю. В народной памяти до сих пор живет прекрасная легенда о первых поселенцах города стрельцах-москвичах, пожелавших иметь на чужбине храм, именованный в честь величайшей древней святыни Руси – Троице-Сергиевой Лавры.В настоящее время величественный Свято-Троицкий собор, выстроенный в камне на рубеже XVII – XVIII веков, является не только самым древним сохранившимся памятником культового зодчества Саратова, но и своеобразным духовным символом города. Неслучайно его образ занимает центральное место на выставке.Панорамная работа художника Вячеслава Николаевича Морковина (род. 1954) представляет Свято-Троицкий храм как живую саратовскую легенду, связавшую прошлое и настоящее. Мастер заставляет вглядеться в знакомый архитектурный силуэт и восхититься необычайным величием и красотой собора, возвышающегося над необозримыми просторами Волги.Свой бесценный вклад в сохранение памяти об облике главного храма города внесли художники Александр Никитич Чечнев (1907 – 1995) и Елена Георгиевна Эккерт (Морозова) (1903 – 1990). С их произведениями оригинальной графики также можно познакомиться в экспозиции.В начале XX века помимо Свято-Троицкого храма в Саратове насчитывалось около двух десятков церквей: Александро-Невский кафедральный собор, Вознесенско-Горянская церковь, Князе-Владимирская церковь, Духосошественская церковь и многие другие. Однако в годы советской власти большая часть культовой архитектуры была безвозвратно утрачена. С обликами некоторых ныне несуществующих храмов можно познакомиться благодаря представленным на выставке фотографическим снимкам и открыткам конца XIX – начала XX века.Значительной потерей Саратова по праву можно считать безвозвратно утраченный в 1930-х годах величественный Александро-Невский кафедральный собор, великолепное архитектурное сооружение русского зодчего Василия Петровича Стасова (1769 – 1848). Храм был заложен в 1815 году по инициативе горожан в ознаменование победы русского народа в Отечественной войне 1812 года. В народе церковь именовали «Новый собор». Именно так называется миниатюрный офорт художника-графика Алексея Ильича Кравченко (1889 – 1940), исполненный в 1916 году. В произведении отчетливо узнается силуэт храмового здания, словно притаившегося за ветвями молодых деревьев сада «Липки».1980-е – начало 1990-х годов – период постепенного возрождения православия России. В это время активно работали мастер офорта Николай Александрович Белавин (1912 – 1993) и саратовский художник-график Валентин Григорьевич Евграфов (1930 – 2002). Открыв для себя своеобразие и богатство русского культового зодчества, художники создали ряд обширных графических серий, посвященных церквям и храмам Саратова, уцелевшим в перипетиях истории.На выставке представлены гравюры из графического альбома «Возрожденные храмы Саратовской епархии» (1990 – 1991) Н.А. Белавина. Монохромные, тщательно проработанные они, будто фотографические снимки, фиксируют определенный момент жизни каждого известного архитектурного сооружения.Творческие устремления художника В.Г. Евграфова отражены в представленных линогравюрах нескольких художественных серий «Саратов» (1986), «Все, что осталось» (1990-1991) и «Волжский район» (1996). Каждая работа – результат кропотливого труда и глубоких размышлений мастера. Влюбленный в родной Саратов, В.Г. Евграфов художественно преобразил его в своих произведениях. Он предложил зрителю не просто увидеть, а, скорее, почувствовать в цвете особую поэтику и очарование городcкой архитектуры. Понимая культурно-историческую значимость каждого сохранившегося объекта культового зодчества, художник приложил колоссальные усилия по защите от уничтожения северных ворот ограды утраченного Саратовского Крестовоздвиженского женского монастыря – обители, основанной в XVII веке. Графический лист с образом чудом уцелевшей арки представлен на выставке.Тему истории саратовских монастырей продолжает масштабная гравюра «Вид Спасо-Преображенского монастыря» (1818) Ивана Алексеевича Иванова (1779 – 1848), мастера перспективной живописи, архитектора, академика Императорской Академии художеств. Как известно, Спасо-Преображенский мужской монастырь ныне является самой старейшей действующей обителью Саратова, основанной более трехсот лет назад. Произведение художника – уникальное документальное свидетельство облика существовавшего в городе грандиозного монастырского комплекса. Остался в веках запечатленный в гравюре несохранившийся соборный Спасо-Преображенский храм, выстроенный во втором десятилетии XIX века у подножия Лысой горы по проекту петербургского архитектора Луиджи Руска (1762 – 1822).Представленная графическая выставка призвана не только убедительно рассказать об истории церковной архитектуры Саратова, но и на примере произведений нескольких поколений русских художников отразить актуальность общероссийской проблемы сохранения культового историко-культурного наследия.