В Саратове предложили открыть российско-китайское производство ткани

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В 2022 году предприятие выпустило более 900 тыс. единиц мягкой и корпусной мебели. Сегодня общая площадь производственных площадей фабрики в Клещевке составляет 100 тыс. кв.м., здесь работает более 1,5 тыс. человек. Производственные подразделения находятся также в Саратове, Ртищеве, Челябинске, Новосибирске, Твери и Кирове.Компания продолжает рост. В этом году на швейное производство в Ртищево планируется дополнительно привлечь еще не менее 40 сотрудников. Кроме того, для обеспечения материалами и комплектующими реализуется инвестпроект по строительству завода по изготовлению фанеры в Кировской области, имеющей необходимую лесосырьевую базу.Во время визита делегации представители компании предложили расширить сотрудничество с китайскими партнерами и рассмотреть возможность создания совместного предприятия по производству мебельной ткани. Такие материалы пригодились бы как для собственных потребностей, так и для сбыта прочим мебельным компаниям.