Саратовская область вошла в ТОП-5 регионов по количеству заявок на форум «Сильные идеи для нового времени»
Всего на форум «Сильные идеи для нового времени» на текущий момент подали более 13 тысяч предложений по всем направлениям. Саратовская область входит в ТОП-5 регионов по количеству поданных идей – более 600.
Напомним, что подать свою инициативу жители региона могут до 21 мая включительно на платформе идея.росконгресс.рф
Сбор идей проходит по 7 тематическим направлениям: «Национальная социальная инициатива», «Национальная технологическая инициатива», «Национальная кадровая инициатива», «Национальная экологическая инициатива», «Предпринимательство», «Развитие регионов», «Открытие».
Лучшие проекты по итогам отбора будут представлены Президенту РФ и получат поддержку.
Форум «Сильные идеи для нового времени» пройдет 28-29 июня.