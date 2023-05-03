Саратовская область вошла в ТОП-5 регионов по количеству заявок на форум «Сильные идеи для нового времени»

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Напомним, что подать свою инициативу жители региона могут до 21 мая включительно на платформе идея.росконгресс.рфСбор идей проходит по 7 тематическим направлениям: «Национальная социальная инициатива», «Национальная технологическая инициатива», «Национальная кадровая инициатива», «Национальная экологическая инициатива», «Предпринимательство», «Развитие регионов», «Открытие».Лучшие проекты по итогам отбора будут представлены Президенту РФ и получат поддержку.Форум «Сильные идеи для нового времени» пройдет 28-29 июня.