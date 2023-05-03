В России установили новую дату Дня молодёжи

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В этом году День молодежи пройдет 24 июня. Ранее праздник отмечался в фиксированную дату - 27 июня.Вопрос об отмене конкретной даты был поднят на встрече главы государства со студентами, которая прошла 25 января. Одна из ее участниц обратила внимание, что часто День молодежи выпадает на будний день, и тогда молодые люди в праздник "либо сдают сессию, либо работают". Она попросила перенести празднование на выходной день.