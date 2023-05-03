19 мая пройдет торжественное открытие XXXVI Собиновского музыкального фестиваля

просмотров: 188

Торжественное открытие XXXVI Собиновского музыкального фестиваля состоится 19 мая 2023 года в 18.30 на Новой сцене Саратовского театра оперы и балета.На открытии прозвучат произведения Сергея Васильевича Рахманинова, созданные в различные периоды его творчества: ранние симфонические опусы – фантазия «Утес» и «Каприччио на цыганские темы», одно из самых жизнеутверждающих сочинений Рахманинова кантата «Весна» и позднее произведение, написанное за границей – «Три русские песни» для хора и оркестра.В концерте примут участие:солист Саратовского театра оперы и балета лауреат международных конкурсов Александр Гонца;лауреат международных конкурсов Театр хоровой музыки. Художественный руководитель – заслуженный деятель искусств России Людмила Лицова;хор Саратовского театра оперы и балета. Хормейстер – Анна Вильперт;симфонический оркестр театра. Дирижер – лауреат Государственной премии РФ, народный артист России Юрий Кочнев.