3 Мая 2023 СРЕДА
Новости
18:00 | 02 мая
Саратовские врачи рассказали, как сохранить здоровье лёгких
17:02 | 02 мая
В Саратове предложили открыть российско-китайское производство ткани
16:00 | 02 мая
Саратовская область вошла в ТОП-5 регионов по количеству заявок на форум «Сильные идеи для нового времени»
15:00 | 02 мая
В России установили новую дату Дня молодёжи
14:04 | 02 мая
19 мая пройдет торжественное открытие XXXVI Собиновского музыкального фестиваля
13:00 | 02 мая
ГИС ГМП: Саратовская область - в лидерах рейтинга
12:04 | 02 мая
Бойцу СВО вручили юбилейную медаль от общественной организации
11:00 | 02 мая
Стартовал Всероссийский конкурс детского рисунка «Традиции моей семьи»
10:02 | 02 мая
Саратовцев приглашают к освоению Арктики
09:00 | 02 мая
Из аэропорта «Гагарин» открылись рейсы в Анталью
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

19 мая пройдет торжественное открытие XXXVI Собиновского музыкального фестиваля

Новости
С 19 мая по 3 июня ценителей музыкального искусства ждет удивительная, динамичная и неповторимая программа Собиновского фестиваля. В этом году фестиваль посвящен великому композитору, разносторонней личности, неповторимому музыканту - Сергею Рахманинову.
19 мая пройдет торжественное открытие XXXVI Собиновского музыкального фестиваля


Торжественное открытие XXXVI Собиновского музыкального фестиваля состоится 19 мая 2023 года в 18.30 на Новой сцене Саратовского театра оперы и балета.

На открытии прозвучат произведения Сергея Васильевича Рахманинова, созданные в различные периоды его творчества: ранние симфонические опусы – фантазия «Утес» и «Каприччио на цыганские темы», одно из самых жизнеутверждающих сочинений Рахманинова кантата «Весна» и позднее произведение, написанное за границей – «Три русские песни» для хора и оркестра.

В концерте примут участие:
солист Саратовского театра оперы и балета лауреат международных конкурсов Александр Гонца;
лауреат международных конкурсов Театр хоровой музыки. Художественный руководитель – заслуженный деятель искусств России Людмила Лицова;
хор Саратовского театра оперы и балета. Хормейстер – Анна Вильперт;
симфонический оркестр театра. Дирижер – лауреат Государственной премии РФ, народный артист России Юрий Кочнев.