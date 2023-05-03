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ГИС ГМП: Саратовская область - в лидерах рейтинга

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Федеральным казначейством составлен рейтинг регионов, отражающий взаимодействие с Государственной информационной системой о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП) государственных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных казенных учреждений за первый квартал 2023 года.

Целевым значением является обеспечение предоставления участниками более 70% извещений о начислении в ГИС ГМП.
Как следует из представленного Казначейством рейтинга, в январе-марте 2023 года целевого значения достигли и перевыполнили 40 регионов. В первую тройку вошли Московская (с долей взаимодействия 97,83%), Смоленская (97,71%) и Саратовская (97,22%) области.

Справочно:
ГИС ГМП представляет собой централизованную систему, обеспечивающую прием, учет и передачу информации между ее участниками, которыми являются администраторы доходов бюджета, организации по приему платежей, порталы, многофункциональные центры, взаимодействие которых с ГИС ГМП производится через систему межведомственного электронного взаимодействия.