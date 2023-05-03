Бойцу СВО вручили юбилейную медаль от общественной организации

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Также грамотой награжден Председатель Правления Ершовского районного отделения «Боевого братства» Сагынгали Дусатов.Руководитель регионального отделения Сергей Авезниязов также вручил юбилейные медали «25 лет Всероссийский Общественной Организации ветеранов «Боевое братство», преподавателям и воспитателям Саратовской кадетской школы №2 им. Талалихина за многолетний труд и добросовестную работу на благо ветеранского движения и патриотического воспитания молодежи нашей Родины.