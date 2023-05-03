Бойцу СВО вручили юбилейную медаль от общественной организации
В штабе Саратовского областного отделения общественной организации «Боевое братство» состоялось награждение юбилейной медалью. Награду «95 лет ДОСААФ» по поручению Председателя Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России генерал-полковника Александра Колмакова вручили члену организации, участвующему в СВО, Николаю Гиненко.
Также грамотой награжден Председатель Правления Ершовского районного отделения «Боевого братства» Сагынгали Дусатов.
Руководитель регионального отделения Сергей Авезниязов также вручил юбилейные медали «25 лет Всероссийский Общественной Организации ветеранов «Боевое братство», преподавателям и воспитателям Саратовской кадетской школы №2 им. Талалихина за многолетний труд и добросовестную работу на благо ветеранского движения и патриотического воспитания молодежи нашей Родины.