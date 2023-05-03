Стартовал Всероссийский конкурс детского рисунка «Традиции моей семьи»

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Электронные заявки принимаются с 17 апреля по 21 мая 2023 года по адресу: https://fap.ru/news-publications-svyatost-materinstva/tpost/4mmy92ir41-startoval-vserossiiskii-konkurs-detskogoИтоги конкурса будут опубликованы 1 июня 2023 года на сайте организатора https://fap.ru/, а также объявлены в эфире Детского радио.Самый интересный детский рисунок получит титул Гран-при и будет выпущен издательством «Марка» на маркированном конверте, который появятся на прилавках во всех почтовых отделениях страны.Обладатель Гран-при и призеры в трех возрастных категориях от 6 до 16 лет получат дипломы (1,2,3 место в каждой возрастной категории) и подарки от организаторов конкурса.Также с 24 по 30 мая 2023 года работы участников конкурса будут размещены на сайте организатора для открытого зрительского голосования. По итогам голосования будет объявлен обладатель Приза зрительских симпатий.Все участники и финалисты конкурса получат именные сертификаты и дипломы от организаторов конкурса.