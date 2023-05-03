3 Мая 2023 СРЕДА
Новости
18:00 | 02 мая
Саратовские врачи рассказали, как сохранить здоровье лёгких
17:02 | 02 мая
В Саратове предложили открыть российско-китайское производство ткани
16:00 | 02 мая
Саратовская область вошла в ТОП-5 регионов по количеству заявок на форум «Сильные идеи для нового времени»
15:00 | 02 мая
В России установили новую дату Дня молодёжи
14:04 | 02 мая
19 мая пройдет торжественное открытие XXXVI Собиновского музыкального фестиваля
13:00 | 02 мая
ГИС ГМП: Саратовская область - в лидерах рейтинга
12:04 | 02 мая
Бойцу СВО вручили юбилейную медаль от общественной организации
11:00 | 02 мая
Стартовал Всероссийский конкурс детского рисунка «Традиции моей семьи»
10:02 | 02 мая
Саратовцев приглашают к освоению Арктики
09:00 | 02 мая
Из аэропорта «Гагарин» открылись рейсы в Анталью
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Стартовал Всероссийский конкурс детского рисунка «Традиции моей семьи»

Новости
Фонд Андрея Первозванного приглашает детей в возрасте от 6 до 16 лет к участию во Всероссийском конкурсе детского рисунка «Традиции моей семьи».
Стартовал Всероссийский конкурс детского рисунка «Традиции моей семьи»



Электронные заявки принимаются с 17 апреля по 21 мая 2023 года по адресу: https://fap.ru/news-publications-svyatost-materinstva/tpost/4mmy92ir41-startoval-vserossiiskii-konkurs-detskogo
Итоги конкурса будут опубликованы 1 июня 2023 года на сайте организатора https://fap.ru/, а также объявлены в эфире Детского радио.

Самый интересный детский рисунок получит титул Гран-при и будет выпущен издательством «Марка» на маркированном конверте, который появятся на прилавках во всех почтовых отделениях страны.
Обладатель Гран-при и призеры в трех возрастных категориях от 6 до 16 лет получат дипломы (1,2,3 место в каждой возрастной категории) и подарки от организаторов конкурса.
Также с 24 по 30 мая 2023 года работы участников конкурса будут размещены на сайте организатора для открытого зрительского голосования. По итогам голосования будет объявлен обладатель Приза зрительских симпатий.

Все участники и финалисты конкурса получат именные сертификаты и дипломы от организаторов конкурса.