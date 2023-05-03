Саратовцев приглашают к освоению Арктики

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Мероприятие проводится для развития Арктики, в том числе в сфере транспорта, промышленности, экологии, туризма, добычи полезных ископаемых.Учитывая особую значимость Арктической зоны РФ в обеспечении экономического роста нашей страны, саратовским предприятиям предоставляется возможность участия в форуме и подписание взаимовыгодных соглашений, направленных на развитие перспективного макрорегиона.Форум состоится 7-8 декабря текущего года в Санкт-Петербурге.По вопросам участия можно обращаться по электронной почте: koordinator@aspolrf.org