Из аэропорта «Гагарин» открылись рейсы в Анталью
Авиакомпания «ИрАэро» 29 апреля начала выполнение полетной программы из международного аэропорта «Гагарин» (управляется УК «Аэропорты Регионов») по маршруту Саратов-Анталья. Лайнер Sukhoi Superjet 100 вылетел из аэропорта «Гагарин» на турецкое побережье с полной загрузкой.
Регулярные рейсы запланированы с частотой два раза в неделю по четвергам и субботам на весенне-летнее расписание. Вылет из Саратова по четвергам в 14:45 (по местному времени), прибытие в Анталью 17:55 (по местному времени). Вылет из Саратова по субботам в 17:15 (по местному времени), прибытие в Анталью в 20:25 по местному времени.
Узнать цены и забронировать билеты без дополнительных комиссий можно на сайте авиакомпании «ИрАэро». Уточнить расписание полетов можно на официальном сайте аэропорта «Гагарин» в разделе «Сезонное расписание», а также на странице социальной сети «ВКонтакте» по адресу: https://vk.com/gagarin.airport.
Фото: Денис Аникин