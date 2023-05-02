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Из аэропорта «Гагарин» открылись рейсы в Анталью

Новости

Авиакомпания «ИрАэро» 29 апреля начала выполнение полетной программы из международного аэропорта «Гагарин» (управляется УК «Аэропорты Регионов») по маршруту Саратов-Анталья. Лайнер Sukhoi Superjet 100 вылетел из аэропорта «Гагарин» на турецкое побережье с полной загрузкой.
Из аэропорта «Гагарин» открылись рейсы в Анталью

Регулярные рейсы запланированы с частотой два раза в неделю по четвергам и субботам на весенне-летнее расписание. Вылет из Саратова по четвергам в 14:45 (по местному времени), прибытие в Анталью 17:55 (по местному времени). Вылет из Саратова по субботам в 17:15 (по местному времени), прибытие в Анталью в 20:25 по местному времени.
Узнать цены и забронировать билеты без дополнительных комиссий можно на сайте авиакомпании «ИрАэро». Уточнить расписание полетов можно на официальном сайте аэропорта «Гагарин» в разделе «Сезонное расписание», а также на странице социальной сети «ВКонтакте» по адресу: https://vk.com/gagarin.airport.
Фото: Денис Аникин