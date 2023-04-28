На площадках СГУ провели юбилейный «Диктант Победы»

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Акция «Диктант Победы» в 2023 году состоялась уже в пятый раз. Кроме того, мероприятие было приурочено к историческому событию, которое обрело совершенно новое значение, – 80-летие освобождения Донецка и Луганска.Юбилейный «Диктант Победы» в этом году прошёл с большим размахом. В качестве центральной площадки проведения исторического диктанта выступил музей Великой Отечественной войны на Поклонной горе (Москва). Там проводился концерт, подготовленный юношескими вокальными коллективами, а также Академическим ансамблем песни и пляски войск национальной гвардии Российской Федерации. С приветственным словом к жителям страны обратились ответственный секретарь Оргкомитета «НАША ПОБЕДА», координатор федерального партийного проекта «Историческая память», член Президиума Генерального совета Партии «Единая Россия» А.Е. Хинштейн, сопредседатель Оргкомитета «НАША ПОБЕДА», председатель общественного совета федерального партийного проекта «Историческая память», председатель Российского исторического общества С.Е. Нарышкин.Право дать старт акции «Диктант Победы» получил фронтовик, участник Великой Отечественной войны, Курской битвы Е.Я. Рудинский. «Через несколько дней мы будем отмечать с вами семьдесят восьмую годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Я желаю всем вам успехов в таком очень важном и значимом мероприятии, как “Диктант Победы”», – обратился к участникам Евсей Яковлевич.Мероприятие транслировалось в прямом эфире и его смогли увидеть в каждом уголке страны. Студенты, преподаватели и сотрудники СГУ писали диктант в VIII корпусе (420 аудитория), IX корпусе (401 аудитория), X корпусе (Музей истории СГУ), в XII корпусе (701 аудитория), в библиотеке Колледжа радиоэлектроники имени П.Н. Яблочкова, в Геологическом колледже, Балашовском институте и на мультиформатной площадке студенческих отрядов.Организационную поддержку патриотической акции оказывают сотрудники Управления молодёжной политики СГУ, активисты Совета студентов и аспирантов и бойцы Штаба студенческих отрядов.Перед тем, как начать выполнять тестовые задания, участники акции прошли подробный инструктаж, в котором узнали все правила проведения «Диктанта Победы».Узнать результаты теста можно будет на официальном сайте «Диктант Победы» по ссылке.Те, кто набрал максимум баллов, будут награждены дипломами, приглашены на парад 9 мая на Красной Площади в Москве. Кроме того, абитуриенты, получившие высокие результаты по итогам очного тестирования, получат дополнительные баллы при поступлении в вуз.Организаторами акции выступили «Единая Россия», Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество при содействии большого числа государственных, общественных организаций и силовых структур: Минпросвещения России, Рособрнадзора, Россотрудничества, движения «Волонтеры Победы», Российского союза ветеранов, Минобороны, МВД, Росгвардии, МЧС и других. Мероприятие ежегодно поддерживается Фондом президентских грантов. Центральной площадкой акции является Музей Победы на Поклонной горе в Москве.Количество участников акции «Диктант Победы» растёт с каждым годом. Так, в 2022 году «Диктант Победы» написали более 1,6 млн человек на 19 тысячах площадках в 85 регионах России и 45 странах мира.