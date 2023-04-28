28 апреля 2023 ПЯТНИЦА
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20:48 | 28 апреля
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20:45 | 28 апреля
Эксперты «АГРИСОВГАЗ» выступили на Национальном форуме инфраструктурных компаний
17:00 | 28 апреля
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16:06 | 28 апреля
В Радищевском музее пройдет концерт «Народные песни России»
15:01 | 28 апреля
Воспитанники Хвалынской школы-интерната обучаются кулинарии
14:02 | 28 апреля
На здании школы села Раскатово установили мемориальную доску, увековечивающую память о земляках - участниках СВО
13:03 | 28 апреля
Команда Саратовской юношеской автошколы стала третьей на Всероссийских соревнованиях по автомногоборью
12:00 | 28 апреля
В Петровске заработала станция обезжелезивания воды
11:03 | 28 апреля
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10:30 | 28 апреля
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В Радищевском музее пройдет концерт «Народные песни России»

Новости
В окружении подлинных шедевров русского искусства на выставке «Жили-были» прозвучат народные песни в исполнении Народного хора, ансамбля и солистов Саратовской консерватории, а также специального гостя – Елены Андреевны Сапоговой.
В Радищевском музее пройдет концерт «Народные песни России»


«Ничто не может быть сильнее народной музыки», – писал Н.В. Гоголь. В ней – верный быт, стихии характера, все изгибы и оттенки чувств, волнений, страданий и веселий. Под песни рубились избы по всей Руси и вырастали города, преодолевались все препятствия и невзгоды. Народная песня – «говорящая, звучащая о прошедшем летопись».

Почувствовать ее жизненную полноту, трепетность музыкального орнамента, ощутить силу и удаль плясовых напевов, оценить тончайший юмор частушки, услышать уникальный национальный фольклор саратовского Поволжья вы сможете 29 апреля в Историческом корпусе Радищевского музея. В окружении подлинных шедевров русского искусства на выставке «Жили-были» прозвучат народные песни в исполнении Народного хора, ансамбля и солистов Саратовской консерватории, а также специального гостя – Елены Андреевны Сапоговой, «гласа ангельской России», любимой многими поколениями Народной артистки.

Радищевский музей. Радищева, 39
Стоимость билета: от 150 до 200 руб.
Время проведения: 29 апреля в 16.00