В Радищевском музее пройдет концерт «Народные песни России»

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«Ничто не может быть сильнее народной музыки», – писал Н.В. Гоголь. В ней – верный быт, стихии характера, все изгибы и оттенки чувств, волнений, страданий и веселий. Под песни рубились избы по всей Руси и вырастали города, преодолевались все препятствия и невзгоды. Народная песня – «говорящая, звучащая о прошедшем летопись».Почувствовать ее жизненную полноту, трепетность музыкального орнамента, ощутить силу и удаль плясовых напевов, оценить тончайший юмор частушки, услышать уникальный национальный фольклор саратовского Поволжья вы сможете 29 апреля в Историческом корпусе Радищевского музея. В окружении подлинных шедевров русского искусства на выставке «Жили-были» прозвучат народные песни в исполнении Народного хора, ансамбля и солистов Саратовской консерватории, а также специального гостя – Елены Андреевны Сапоговой, «гласа ангельской России», любимой многими поколениями Народной артистки.Радищевский музей. Радищева, 39Стоимость билета: от 150 до 200 руб.Время проведения: 29 апреля в 16.00