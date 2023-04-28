Воспитанники Хвалынской школы-интерната обучаются кулинарии

просмотров: 117

В рамках реализации проекта в школе-интернате открыт Центр профориентации по направлениям кулинарного искусства.Для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, запланировано проведение лекций, семинаров, мастер-классов по кулинарному мастерству ведущими шеф-поварами Саратовской области.В Центре профориентации ребята познакомятся с национальными традициями России, национальной кухней и историей народов России, научатся работать в команде.«При поддержке Фонда Президентских грантов региональное отделение Ассамблеи народов России продолжает обучение специальности поваров русской кухни под руководством супер шеф-повара Наталии Лец. Дети-сироты получат востребованную специальность и будут проводниками русской культуры», - отметил председатель Общественной палаты области Борис Шинчук.