На здании школы села Раскатово установили мемориальную доску, увековечивающую память о земляках - участниках СВО
В селе Раскатово Марксовского района прошла церемония открытия мемориальной доски землякам - военнослужащим, погибшим при исполнении служебного долга в ходе проведения специальной военной операции, Арстану Шангалиеву и Юрию Цыгановскому.
Арстан Шангалиев и Юрий Цыгановский окончили среднюю общеобразовательную школу с. Раскатово Марксовского района.
Арстан Максутович награжден медалями «100 лет военной разведке», «Участнику военной операции в Сирии», «За воинскую доблесть II степени», Орденом Мужества посмертно.
Юрий Валерьевич награжден Орденом Мужества посмертно.
Арстан Шангалиев и Юрий Цыгановский окончили среднюю общеобразовательную школу с. Раскатово Марксовского района.
Арстан Максутович награжден медалями «100 лет военной разведке», «Участнику военной операции в Сирии», «За воинскую доблесть II степени», Орденом Мужества посмертно.
Юрий Валерьевич награжден Орденом Мужества посмертно.