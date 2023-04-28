Команда Саратовской юношеской автошколы стала третьей на Всероссийских соревнованиях по автомногоборью
В Омске прошли Всероссийские соревнования по автомногоборью, в которых приняли участие 120 человек.
За Саратовскую область выступали учащиеся Саратовской юношеской автошколы Михаил Храмов, Максим Вишневский и Максим Симаков.
По итогам конкурсных испытаний команда Саратовской области заняла III место общекомандном зачете.
Максим Вишневский занял II место в личном зачете в комплексе «Автомногоборья».
Максим Симаков стал вторым в личном зачете в скоростном маневрировании «Классика».