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Команда Саратовской юношеской автошколы стала третьей на Всероссийских соревнованиях по автомногоборью

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В Омске прошли Всероссийские соревнования по автомногоборью, в которых приняли участие 120 человек.
Команда Саратовской юношеской автошколы стала третьей на Всероссийских соревнованиях по автомногоборью


За Саратовскую область выступали учащиеся Саратовской юношеской автошколы Михаил Храмов, Максим Вишневский и Максим Симаков.

По итогам конкурсных испытаний команда Саратовской области заняла III место общекомандном зачете.

Максим Вишневский занял II место в личном зачете в комплексе «Автомногоборья».

Максим Симаков стал вторым в личном зачете в скоростном маневрировании «Классика».