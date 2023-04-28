В Саратове открылась выставка профессий

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С помощью интерактивных квестов, симуляторов и мультимедийных технологий школьники могут открыть для себя свыше 400 профессий, познакомиться с устройством современного рынка труда и системой профессионального образования. Такую возможность в российских регионах открывает мультимедийная выставка-практикум «Лаборатория будущего» всероссийского проекта ранней профессиональной ориентации школьников «Билет в будущее» национального проекта «Образование», в котором ежегодно миллионы российских школьников знакомятся с профессиями и получают первые навыки профессионального самоопределения.В рамках выставки «Лаборатория будущего» более 200 000 российских школьников из 24 регионов присутствия парков «Россия – Моя история» уже познакомились с современными профессиями. В этом году выставка для школьников 6-11 классов открывается в апреле 2023 г. по всей стране. В саратовском Историческом парке проект стартовал 18 апреля, его участниками стали уже сотни учащихся школ региона.Основное направление работы «Лаборатории будущего» в текущем году — знакомство ребят с рынком рынка труда и теми профессиями, которые в ближайшее время будут призваны обеспечить технологический суверенитет России, в том числе, в таких областях как промышленная индустрия, медицина, сельское хозяйство.15 апреля Правительство России утвердило постановление «Об утверждении приоритетных направлений проектов технологического суверенитета и проектов структурной адаптации экономики Российской Федерации». Для этого определены приоритеты научно-технологического развития страны и меры, необходимые для его обеспечения, в том числе, и в части подготовки кадров для инновационной экономики. Одной из важных проблем является необходимость подготовки профессиональных кадров к структурным изменениям российской экономики в части объемов подготовки кадров, необходимых для достижения и поддержания технологического суверенитета страны. Ведущий профориентационный проект страны «Билет в будущее», используя возможности интерактивной выставки «Лаборатория будущего», в привычном для школьников игровом формате при помощи симуляторов и мультимедийных технологий открывает для них более 400 востребованных в сегменте российского рынка профессий. Интерактивный контент выставки знакомит участников проекта с основными направлениями обучения и специальностями, в том числе, в сфере промышленного производства, медиа, медицины сельского хозяйства и многих других.Профориентационная выставка «Лаборатория будущего» посредством игровых и интерактивных методик позволяет выявить профессиональные навыки и таланты школьников, способствует высокой профессиональной мотивации, вместе с проектом дает возможность выстраивания будущей карьерной модели конкретного школьника. Связующим звеном всех этапов прохождения выставки является личностное отождествление школьника со своим профессиональным будущем, а его результата – с будущим страны.Выставка знакомит школьников с устройством современного рынка, суммарно охватывая более 90% рынка профессий нашей страны. В части технологического суверенитета выставка рассказывает о таких профессиях, как: инженер-испытатель, авиаконструктор, физик-аэродинамик, инженер-конструктор автомобилей, биофармаколог, оператор медицинских роботов, агроэколог, специалист по кибер-безопасности, инженер-генетик, сити-фермер и др.«В условиях импортозамещения в России важно подготовить необходимое количество кадров для построения технологической независимости страны. Для системы образования — это серьёзный вызов, который необходимо решать на ранних этапах профессиональной ориентации школьников. Перспективными направлениями ближайшего будущего становятся сельское хозяйство, разработка продуктов питания и пищевое производство, строительство, фармацевтика, радиоэлектроника, медицина, автомобиле- и авиастроение, многое другое. Проект «Билет в будущее» ставит своей задачей, в том числе, помочь школьникам, с одной стороны, распознать свои таланты и склонности, эмоциональные и интеллектуальные возможности, а с другой, помочь в выборе такого карьерного пути, который станет важнейшим компонентом в развитии, как самого школьника, так и российской экономики», – отметил член Общественной палаты РФ, управляющий директор Фонда Гуманитарных Проектов, руководитель федерального проекта «Билет в будущее» Иван Есин.Выставка «Лаборатория будущего», как часть федерального профориентационного проекта, включает 9 профессиональных сред, среди которых – аграрная, с такими отраслями как пищевая промышленность, селекция и генетика; комфортная среда с отраслями – энергетика, транспорт, архитектура; здоровая среда с отраслями – медицина, экология, биоинженерия.В рамках выставки, школьники участвуют в федеральной профессиональной пробе – социальное предпринимательство: в чем его роль в современном обществе, чем оно отличается от благотворительности и от классического предпринимательства и почему именно оно будет востребовано в будущем? Ответить на эти вопросы, а также примерить роль социально ответственного бизнеса поможет профессиональная проба.Важным направлением выставки-практикума является демонстрация будущим абитуриентам, что из себя представляют профессии будущего, которые, совсем скоро, дополнят или заменят уже существующие. Например, водителей грузовиков заменят беспилотным транспортом. Машина будет ездить сама, а человек станет разрабатывать, контролировать и обслуживать этот транспорт, появится профессия оператора дронов.Напомним, проект «Билет в будущее» Министерства просвещения Российской Федерации реализуется в 89 регионах страны и г. Байкануре по поручению Президента РФ В.В. Путина и входит в паспорт федерального проекта «Успех каждого ребенка» в рамках Национального проекта «Образование», с 2021 года федеральным оператором выступает Фонд Гуманитарных Проектов. Более 1 350 000 школьников в прошлом году стали участниками проекта, а более 80% выпускников 2022 г. успешно применили полученные рекомендации при поступлении.В Саратовской области в 2022 году «Билет в будущее» получили почти 3000 школьников. В 2023 году участниками проекта станут около 7 тысяч учащихся общеобразовательных организаций региона.https://vk.com/bvb_saratov - официальная региональная группа проекта «Билет в будущее»https://bvbinfo.ru/ - официальный сайт федерального проекта «Билет в будущее»