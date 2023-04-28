В Петровске заработала станция обезжелезивания воды

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Ранее проблема жёсткой воды в Петровске не решалась десятилетиями. Городу удалось войти в программу «Чистая вода», инициированную Президентом Владимиром Путиным. На водозаборах в разных частях Петровска построены две станции очистки воды от примесей железа. Одна из них была введена в 2021 году, вторая – в 2023-м.Сейчас станция работает в тестовом режиме, но через 10 дней выйдет на полную мощность. Она способна очищать 2400 кубометров воды в сутки. Это позволит обеспечить чистой водой 4500 жителей Петровска.Губернатор поставил задачу продолжить модернизацию городских водозаборов, чтобы решить эту проблему в масштабе всего Петровска. Администрации района поручено разработать проектную документацию, чтобы ещё один объект смог войти в профильную программу.«Этот проект в Петровске – хороший пример участия наших муниципалитетов в федеральных проектах. Здесь удаётся поэтапно решать проблему, которая волновала жителей много десятков лет. Но нужно продолжать реализацию этой программы, чтобы все жители Петровска могли получать чистую воду», - отметил Роман Бусаргин.