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Сотрудничество Китайской Народной Республики и Саратовской области будет продолжено

Новости

Насыщенная деловая программа визита делегации КНР завершилась на площадке ООО «Завод «Нефтегазоборудование», где состоялся круглый стол по вопросам развития торгово-экономического сотрудничества и кооперационных связей между предпринимателями Саратовской области и бизнесом Китайской Народной Республики.


Сотрудничество Китайской Народной Республики и Саратовской области будет продолжено

Об актуальных направлениях работы с Китаем рассказали руководители предприятий региона: АО «Газаппарат», ООО «НИТА-ФАРМ», «Энергомашкомплект», ГК «ФосАгро», ООО «Король диванов», ООО СПК «Горный», ООО «Саратовдизельаппарат».

В свою очередь китайские коллеги отметили перспективы и основные тенденции развития китайско-российского сотрудничества.

Сотрудничество Китайской Народной Республики и Саратовской области будет продолжено

«Мы готовы помогать устанавливать контакты с китайскими производителями, искать для вас надёжных партнёров. Со стороны посольства будет оказана поддержка по урегулированию любых проблемных вопросов», - сказал господин Чжан Ханьхуэй.

Во время экскурсии по предприятию продемонстрировано оборудование и спецтехника для нефтегазовой промышленности. Господин Посол отметил, что между Китаем и Россией будет построен новый газопровод, поэтому продукция завода станет ещё востребованнее.

После официальной части предприниматели провели В2В переговоры.

Сотрудничество Китайской Народной Республики и Саратовской области будет продолжено

«По итогам визита проработаем с Союзом Китайских предпринимателей в России все выявленные барьеры, а также направим наши предложения. В ближайшее время намечен еще ряд встреч с китайскими партнерами, одна из них - презентация наших предприятий в Москве», - прокомментировал министр инвестиционной политики Александр Марченко.