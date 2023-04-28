Сотрудничество Китайской Народной Республики и Саратовской области будет продолжено

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Об актуальных направлениях работы с Китаем рассказали руководители предприятий региона: АО «Газаппарат», ООО «НИТА-ФАРМ», «Энергомашкомплект», ГК «ФосАгро», ООО «Король диванов», ООО СПК «Горный», ООО «Саратовдизельаппарат».В свою очередь китайские коллеги отметили перспективы и основные тенденции развития китайско-российского сотрудничества.«Мы готовы помогать устанавливать контакты с китайскими производителями, искать для вас надёжных партнёров. Со стороны посольства будет оказана поддержка по урегулированию любых проблемных вопросов», - сказал господин Чжан Ханьхуэй.Во время экскурсии по предприятию продемонстрировано оборудование и спецтехника для нефтегазовой промышленности. Господин Посол отметил, что между Китаем и Россией будет построен новый газопровод, поэтому продукция завода станет ещё востребованнее.После официальной части предприниматели провели В2В переговоры.«По итогам визита проработаем с Союзом Китайских предпринимателей в России все выявленные барьеры, а также направим наши предложения. В ближайшее время намечен еще ряд встреч с китайскими партнерами, одна из них - презентация наших предприятий в Москве», - прокомментировал министр инвестиционной политики Александр Марченко.