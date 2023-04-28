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Снижение летальности от инфаркта миокарда в два раза - результат совместной работы кардиологов и рентгенхирургов.

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Специалисты терапевтической службы 8-й горбольницы провели очередной медицинский совет.
Снижение летальности от инфаркта миокарда в два раза - результат совместной работы кардиологов и рентгенхирургов.


В целом было отмечено существенное увеличение количества пролеченных больных в динамике трех лет по всем отделениям.
Но особенно подробно собравшиеся обсудили совместную работу кардиологов и специалистов нового отделения рентгеноэндоваскулярной хирургии, которому в марте исполнился ровно год. С марта 2022 года в 8-й горбольнице проводятся коронарная ангиография, стентирование, балонная ангиопластика коронарных артерий пациентам с ишемической болезнью сердца в плановом и экстренном порядке. Своевременное использование этого «золотого стандарта» в обследовании и лечении больных с серьезными «сердечными» диагнозами позволило снизить показатель летальности по инфаркту миокарда почти в два раза - с 10,6% в 2020 году до 5,7% за 3 месяца текущего года. Но самое главное, что за этими впечатляющим снижением процента стоит 35 спасенных жизней реальных людей.
По результатам медсовета его участники согласовали задачи на ближайшую перспективу. Это, прежде всего, сохранение достигнутых положительных показателей, а также дальнейшее снижение летальности, в том числе, среди больных с инфарктом миокарда и пациентов трудоспособного возраста.