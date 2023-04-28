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Сергей Егоров: Организовано социальное сопровождение для каждой семьи участников СВО

Новости / Общество
В региональный центр поддержки участников СВО и членов их семей обратились за помощью почти 500 человек.
Сергей Егоров: Организовано социальное сопровождение для каждой семьи участников СВО

По поручению губернатора Саратовской области Романа Бусаргина в Саратове был открыт региональный центр поддержки участников СВО и членов их семей.

Среди задач нового центра – создание единой региональной базы данных, в том числе формирование социальных паспортов членов семей мобилизованных, призванных на военную службу, консультирование и социальное сопровождение в решении возникающих межведомственных вопросов как участников специальной военной операции, так и членов их семей. Решение этих задач, контроль и исполнение возложены на региональное министерство труда и социальной защиты. Подробности работы центра мы обсудили с и.о. заместителя Председателя Правительства области, министром труда и социальной защиты области Сергеем Игоревичем Егоровым.


- Сергей Игоревич, 16 марта в Саратове начал работу единый региональный центр поддержки участников спецоперации и их семей. Расскажите, пожалуйста, как сегодня осуществляется работа в центре? Все ли задуманные услуги оказываются в полной мере?

-Главная задача регионального центра поддержки участников СВО и членов их семей, которую перед нами поставил губернатор Роман Викторович Бусаргин, – оказание помощи в решении вопросов по принципу «одного окна». Специалисты центра собирают все поступающие обращения и направляют в соответствующее ведомство для того, чтобы максимально оперативно помочь всем обратившимся.
Обращаю внимание, что помощь участникам специальной военной операции, их семьям непосредственно на местах оказывают и районные администрации, волонтерские организации, социозащитные учреждения, учреждения образования и здравоохранения. Организовано социальное сопровождение для каждой семьи.

-За полтора месяца работы центра сколько обратилось военнослужащих, родственников и какому количеству помогли в решении вопросов?

-На сегодняшний день в центр обратились почти 500 человек. Большинство обращений, порядка 80 процентов, поступает на «горячую линию». Чаще всего обращаются родственники участников специальной военной операции. Вопросы поступают самые разные. Это и обращения по мерам социальной поддержки, вопросы трудоустройства, оказания медицинской помощи, помощи в решении социально-бытовых вопросов. Есть и обращения по поводу оказания бесплатной юридической помощи. Напомню, что участники специальной военной операции и члены их семей имеют право на бесплатную юридическую помощь по ряду направлений. Например, была оказана помощь в вопросах признания права на жилое помещение, земельный участок.
Отмечу, что 90% вопросов по обращениям уже решены, остальные находятся в стадии решения.

- Планируются ли подобные центры открывать во всех районах области?

Министерство труда и социальной защиты в настоящее время проводит работу по открытию в Саратове филиала Государственного фонда поддержки ветеранов специальной военной операции «Защитники Отечества». Задача фонда – комплексное социальное сопровождение ветеранов боевых действий, членов семей погибших. Будут решаться, например, такие вопросы, как социальная адаптация, реабилитация, обучение, трудоустройство.
В филиале будут работать социальные координаторы. Причем не только в Саратове, но и в Балаково, Балашове, Вольске, Петровске и Энгельсе на базе комплексных центров социального обслуживания.

Напомним, региональный центр поддержки участников СВО и членов их семей находится по адресу: г. Саратов, ул. им. В.Г. Рахова, д. 168, 3 этаж (комитет социальной поддержки населения г. Саратова). Многоканальный телефон «горячей» линии — (8452) 65-33-63.