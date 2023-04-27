27 апреля 2023 ЧЕТВЕРГ
Новости
18:54 | 27 апреля
В столичном парке имени Юрия Лужкова проходит фотовыставка «С любовью к Москве»
18:00 | 27 апреля
Саратовская каратистка – серебряный призер международных соревнований
17:03 | 27 апреля
Пострадавшие при ЧС смогут получить кредитные каникулы
16:04 | 27 апреля
Сегодня жители региона принимают участие во Всероссийской акции «Диктант Победы»
15:01 | 27 апреля
135 млн рублей льготных займов для бизнеса выдано с начала года в регионе
14:00 | 27 апреля
Временно закрывается железнодорожный переезд в Саратове
12:00 | 27 апреля
В поселке Юбилейный высадят «Сад памяти»
11:03 | 27 апреля
Женщина дважды стала жертвой мошенников
10:02 | 27 апреля
Глава региона встретился с новым начальником погрануправления ФСБ
09:00 | 27 апреля
Почти 6,5 тысячи жителей региона приняли участие в ярмарках вакансий
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
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Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
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Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
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Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
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В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
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В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
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Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
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Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
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В Саратове появился новый символ культурного наследия
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Саратовская каратистка – серебряный призер международных соревнований

Новости

С 21 по 29 апреля в городах Каракас и Ла-Гуайра (Венесуэла) проходят V Боливарианские игры АЛБА (Игры Боливарианского альянса).
Саратовская каратистка – серебряный призер международных соревнований

В соревнованиях принимают участие 48 спортсменов из России в семи видах спорта, в том числе Александра Мешкова – спортсменка саратовского областного центра спортивной подготовки, проходящая спортивную подготовку в спортивной школе олимпийского резерва им.С.Р.Ахмерова

Представляя нашу страну в виде спорта каратэ, Александра Мешкова заняла 2 место среди женщин в весовой категории до 68 кг.
Подготовил спортсменку тренер Сергей Лазарев.