Саратовская каратистка – серебряный призер международных соревнований

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В соревнованиях принимают участие 48 спортсменов из России в семи видах спорта, в том числе Александра Мешкова – спортсменка саратовского областного центра спортивной подготовки, проходящая спортивную подготовку в спортивной школе олимпийского резерва им.С.Р.АхмероваПредставляя нашу страну в виде спорта каратэ, Александра Мешкова заняла 2 место среди женщин в весовой категории до 68 кг.Подготовил спортсменку тренер Сергей Лазарев.