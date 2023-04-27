Саратовская каратистка – серебряный призер международных соревнований
С 21 по 29 апреля в городах Каракас и Ла-Гуайра (Венесуэла) проходят V Боливарианские игры АЛБА (Игры Боливарианского альянса).
В соревнованиях принимают участие 48 спортсменов из России в семи видах спорта, в том числе Александра Мешкова – спортсменка саратовского областного центра спортивной подготовки, проходящая спортивную подготовку в спортивной школе олимпийского резерва им.С.Р.Ахмерова
Представляя нашу страну в виде спорта каратэ, Александра Мешкова заняла 2 место среди женщин в весовой категории до 68 кг.
Подготовил спортсменку тренер Сергей Лазарев.