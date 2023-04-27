27 апреля 2023 ЧЕТВЕРГ
Новости
18:54 | 27 апреля
В столичном парке имени Юрия Лужкова проходит фотовыставка «С любовью к Москве»
18:00 | 27 апреля
Саратовская каратистка – серебряный призер международных соревнований
17:03 | 27 апреля
Пострадавшие при ЧС смогут получить кредитные каникулы
16:04 | 27 апреля
Сегодня жители региона принимают участие во Всероссийской акции «Диктант Победы»
15:01 | 27 апреля
135 млн рублей льготных займов для бизнеса выдано с начала года в регионе
14:00 | 27 апреля
Временно закрывается железнодорожный переезд в Саратове
12:00 | 27 апреля
В поселке Юбилейный высадят «Сад памяти»
11:03 | 27 апреля
Женщина дважды стала жертвой мошенников
10:02 | 27 апреля
Глава региона встретился с новым начальником погрануправления ФСБ
09:00 | 27 апреля
Почти 6,5 тысячи жителей региона приняли участие в ярмарках вакансий
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Пострадавшие при ЧС смогут получить кредитные каникулы

Новости

14 апреля 2023 года принят федеральный закон №134-ФЗ «О внесении изменений в статью 61-1 Федерального закона «О потребительском кредите (займе)». Согласно документу, граждане могут потребовать кредитные каникулы по ипотеке, если их жилища оказались в зоне бедствия.




В частности, предусматривается право гражданина при возникновении ЧС федерального, межрегионального, регионального, межмуниципального или муниципального характера обратиться к кредитору с требованием о предоставлении льготного периода по ипотечному договору, предусматривающего приостановление исполнения гражданином обязательств либо уменьшение размера платежей, при установлении фактов проживания гражданина в жилом помещении, находящемся в зоне чрезвычайной ситуации, нарушения условий его жизнедеятельности и утраты им имущества первой необходимости в результате чрезвычайной ситуации.



По информации МЧС России