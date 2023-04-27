Пострадавшие при ЧС смогут получить кредитные каникулы

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В частности, предусматривается право гражданина при возникновении ЧС федерального, межрегионального, регионального, межмуниципального или муниципального характера обратиться к кредитору с требованием о предоставлении льготного периода по ипотечному договору, предусматривающего приостановление исполнения гражданином обязательств либо уменьшение размера платежей, при установлении фактов проживания гражданина в жилом помещении, находящемся в зоне чрезвычайной ситуации, нарушения условий его жизнедеятельности и утраты им имущества первой необходимости в результате чрезвычайной ситуации.По информации МЧС России