Пострадавшие при ЧС смогут получить кредитные каникулы
14 апреля 2023 года принят федеральный закон №134-ФЗ «О внесении изменений в статью 61-1 Федерального закона «О потребительском кредите (займе)». Согласно документу, граждане могут потребовать кредитные каникулы по ипотеке, если их жилища оказались в зоне бедствия.
В частности, предусматривается право гражданина при возникновении ЧС федерального, межрегионального, регионального, межмуниципального или муниципального характера обратиться к кредитору с требованием о предоставлении льготного периода по ипотечному договору, предусматривающего приостановление исполнения гражданином обязательств либо уменьшение размера платежей, при установлении фактов проживания гражданина в жилом помещении, находящемся в зоне чрезвычайной ситуации, нарушения условий его жизнедеятельности и утраты им имущества первой необходимости в результате чрезвычайной ситуации.
По информации МЧС России