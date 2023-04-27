Сегодня жители региона принимают участие во Всероссийской акции «Диктант Победы»
Международный исторический диктант на тему событий Великой Отечественной войны «Диктант Победы» проводится ежегодно с 2019 года по всей стране и уже стал доброй традицией.
В этом году акция состоится 27 апреля в 12:00 по московскому времени (в 13:00 – по саратовскому времени).
В регионе возросло количество площадок проведения акции до 800, в том числе будут работать уникальные площадки Диктанта Победы на территории железнодорожного вокзала, в Парке покорителей космоса имени Юрия Гагарина, в студиях ГТРК «Саратов» и других знаковых местах.
Принять участие в акции можно как очно, так и дистанционно на сайте: https://диктантпобеды.рф/.
Участникам предстоит ответить на 25 вопросов: 20 по общей военно-исторической тематике и 5 – по региональной.
Все участники диктанта получат сертификаты участия, а лучшие будут награждены дипломами финалистов «Диктанта Победы».