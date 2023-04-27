135 млн рублей льготных займов для бизнеса выдано с начала года в регионе

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Сегодня Фонд предлагает предпринимателям области девять Программ льготного кредитования для СМСП, в том числе программу льготного финансирования для физических лиц, являющихся плательщиками налога на профессиональный доход (самозанятых граждан).За указанный период наибольшее количество микрозаймов выдано по программе «Действующий», по которой заключено 24 договора микрозайма на сумму более 63,3 млн рублей. Программа «Действующий» дает возможность малому бизнесу Саратовской области получить льготный займ размером до 5 млн рублей по ставке 7,0% годовых на срок свыше 2-х до 3х лет и по ставке 6% годовых на срок до 2х лет.Начинающие предприниматели «стартапы» - вновь созданные предприятия, либо зарегистрированные в период менее 12 месяцев на момент обращения Фонд, могут получить поддержку по программе «Стартовый» на условиях: срок кредитования до 3х лет, до 1 млн рублей, под 4% годовых. С начала года Фонд предоставил «стартапам» области 6 микрозаймов, на сумму 5,3 млн рублей.Самозанятые граждане Саратовской области в текущем году по Программе поддержки физических лиц, являющихся плательщиками налога на профессиональный доход, получили финансовую поддержку на сумму 1,25 млн рублей. Для предпринимателей, работающих в данном статусе в Фонде предусмотрена отдельная программа, в рамках которой им доступен микрозайм в сумме до 500 тысяч рублей по ставке 3% годовых на срок до 3 лет.Для справки: Некоммерческая микрокредитная компания «Фонд микрокредитования субъектов малого предпринимательства Саратовской области» создана Правительством Саратовской области в 2009 году как субъект инфраструктуры финансовой поддержки малого бизнеса на территории Саратовской области. За период деятельности субъектам малого и среднего предпринимательства Саратовской области Фондом предоставлено 1871 микрозаймов на общую сумму 2 290,3 млн рублей.Более подробную информацию об условиях и программах финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан можно узнать на официальном сайте фонда микрокредитования https://www.fmco.ru/ или по телефону 8-(8452)-75-64-12.