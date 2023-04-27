Временно закрывается железнодорожный переезд в Саратове

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В связи с ремонтными работами с 18:00 27 апреля до 6:00 28 апреля будет закрыто движение через железнодорожный переезд на 11 км перегона Примыкание – Багаевка (пересечение с автодорогой Саратов – Березина Речка в Заводском районе Саратова).Объезд возможен через путепровод на ул. Тульская в Заводском районе Саратова.Приволжская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездки.