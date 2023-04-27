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Диктант Победы можно будет написать в здании вокзала

Новости
Всероссийская акция «Диктант Победы» пройдет на железнодорожном вокзале Саратова сегодня, 27 апреля
Диктант Победы можно будет написать в здании вокзала



Железнодорожный вокзал Саратов станет одной из площадок проведения всероссийской акции «Диктант Победы», которая начнётся сегодня, 27 апреля, в 12.00 часов по московскому времени.

Участникам акции предстоит ответить на 25 вопросов: 20 из них посвящены общей военно-исторической тематике, 5 – региональной. При этом успешное написание Диктанта Победы даст старшеклассникам дополнительные преференции при поступлении в вузы, а федеральные победители получат право принять участие в параде Победы 9 мая на Красной площади.

Наряду с железнодорожным вокзалом Саратова написать «Диктант Победы» в указанное время можно будет на Казанском вокзале в Москве, а также на вокзалах Новосибирск-Главный и Екатеринбург.

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Акция «Диктант Победы» проводится с 2019 года. В прошлом году ее участниками стали 1,6 млн человек из 45 стран мира. Для того чтобы принять участие в акции, необходимо зарегистрироваться на официальном сайте диктантпобеды.рф.