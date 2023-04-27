Диктант Победы можно будет написать в здании вокзала
Всероссийская акция «Диктант Победы» пройдет на железнодорожном вокзале Саратова сегодня, 27 апреля
Железнодорожный вокзал Саратов станет одной из площадок проведения всероссийской акции «Диктант Победы», которая начнётся сегодня, 27 апреля, в 12.00 часов по московскому времени.
Участникам акции предстоит ответить на 25 вопросов: 20 из них посвящены общей военно-исторической тематике, 5 – региональной. При этом успешное написание Диктанта Победы даст старшеклассникам дополнительные преференции при поступлении в вузы, а федеральные победители получат право принять участие в параде Победы 9 мая на Красной площади.
Наряду с железнодорожным вокзалом Саратова написать «Диктант Победы» в указанное время можно будет на Казанском вокзале в Москве, а также на вокзалах Новосибирск-Главный и Екатеринбург.
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Акция «Диктант Победы» проводится с 2019 года. В прошлом году ее участниками стали 1,6 млн человек из 45 стран мира. Для того чтобы принять участие в акции, необходимо зарегистрироваться на официальном сайте диктантпобеды.рф.
Железнодорожный вокзал Саратов станет одной из площадок проведения всероссийской акции «Диктант Победы», которая начнётся сегодня, 27 апреля, в 12.00 часов по московскому времени.
Участникам акции предстоит ответить на 25 вопросов: 20 из них посвящены общей военно-исторической тематике, 5 – региональной. При этом успешное написание Диктанта Победы даст старшеклассникам дополнительные преференции при поступлении в вузы, а федеральные победители получат право принять участие в параде Победы 9 мая на Красной площади.
Наряду с железнодорожным вокзалом Саратова написать «Диктант Победы» в указанное время можно будет на Казанском вокзале в Москве, а также на вокзалах Новосибирск-Главный и Екатеринбург.
***
Акция «Диктант Победы» проводится с 2019 года. В прошлом году ее участниками стали 1,6 млн человек из 45 стран мира. Для того чтобы принять участие в акции, необходимо зарегистрироваться на официальном сайте диктантпобеды.рф.