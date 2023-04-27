В поселке Юбилейный высадят «Сад памяти»
28 апреля в 13.00 состоится Центральное мероприятие международной акции «Сад памяти» в нашем регионе. 470 саженцев рябины, березы, сирени и ели высадят на аллее на пересечении улиц Муленкова/Исаева в поселке Юбилейный Волжского района г. Саратова.
В акции примут участие более 200 человек: сотрудники исполнительных органов области, лесохозяйственных учреждений, активисты Саратовского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», представители штаба Комитета семей воинов Отечества в Саратовской области, эковолонтеры, студенты, а также представители экологической общественности региона (Общественной палаты Саратовской области, Российского экологического общества и ряд других).
Необходимый инвентарь для посадки участники получат на месте.