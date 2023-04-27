В поселке Юбилейный высадят «Сад памяти»

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В акции примут участие более 200 человек: сотрудники исполнительных органов области, лесохозяйственных учреждений, активисты Саратовского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», представители штаба Комитета семей воинов Отечества в Саратовской области, эковолонтеры, студенты, а также представители экологической общественности региона (Общественной палаты Саратовской области, Российского экологического общества и ряд других).Необходимый инвентарь для посадки участники получат на месте.