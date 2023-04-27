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Женщина дважды стала жертвой мошенников

Новости
В Энгельсе в полицию с заявлением о мошенничестве обратилась местная жительница.

Женщина сообщила, что в сети интернет опубликовала объявление о поиске работы. Спустя время ей позвонил неизвестный мужчина, который рассказал, что он длительное время находится в командировках, а его больной матери требуется уход. За работу собеседник обещал пересылать денежные средства на банковскую карту. Энгельситка продиктовала незнакомцу данные своей банковской карты, а также код из смс-сообщения, после чего обнаружила, что с ее кредитного счета списаны 30 000 рублей.

Полицейские по данному факту возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ.
Следует отметить, что женщина знала о различных схемах мошенничества, кроме того она уже становилась жертвой мошенников – пытаясь заработать на инвестициях, по предложениям незнакомцев, энгельситка перевела на неизвестные счета около полумиллиона рублей.

ГУ МВД России по Саратовской области призывает граждан быть бдительными и напоминает, что не стоит верить незнакомцам, предоставлять им свои личные данные, а также сведения о банковских счетах и картах. Также не следует верить обещаниям легкого и быстрого заработка.
О фактах мошенничества сообщайте в ближайший отдел полиции или по телефону 02 (с мобильного - 102).