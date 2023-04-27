Глава региона встретился с новым начальником погрануправления ФСБ

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Руководители обсудили вопросы межведомственного взаимодействия Правительства региона и пограничного ведомства.Генерал-майор Прокопов Дмитрий Вениаминович назначен на должность начальника Пограничного управления ФСБ России по Саратовской и Самарской областям указом Президента Российской Федерации.Дмитрий Вениаминович родился в 1966 году. Имеет большой опыт работы на различных руководящих должностях в структурных подразделениях Пограничной службы ФСБ России.Прокопов Д.В. сменил на посту генерал-майора Митрейкина В.В., который переведён к новому месту службы.