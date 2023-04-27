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Почти 6,5 тысячи жителей региона приняли участие в ярмарках вакансий

Новости
В Саратовской области продолжается проведение ярмарок вакансий, на которых жители региона могут подобрать подходящие варианты для трудоустройства благодаря прямому общению с разными работодателями.
Почти 6,5 тысячи жителей региона приняли участие в ярмарках вакансий




С начала года прошло 56 ярмарок с участием более 200 работодателей и 1,8 тысячи граждан.

Самым масштабным мероприятием стал региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей», который собрал более 4,5 тысячи жителей региона. Напомним, он проходил 14 и 15 апреля на площадках в Саратове, Энгельсе, Балаково, Вольске и Петровске. В таком формате мероприятие прошло впервые. Федеральный этап ярмарки состоится 23 июня этого года.

Благодаря участию во Всероссийской ярмарке вакансий нашел работу житель Балаково Юлиан Стельмах, стоявший на учете в территориальном центре занятости населения с марта этого года. От АО «Металлургический Завод Балаково» ему была предложена вакансия водителя автомобиля. С 18 апреля он уже приступил к трудовой деятельности в данной организации. «Я недавно встал в наш кадровый центр на учет. Очень удобно, что зарегистрировался онлайн. Меня пригласили в центр, прошел профориентацию. Затем принял участие в ярмарке вакансий. Понравилось, что я узнал об условиях работы сразу у нескольких работодателей. Быстро, оперативно, эффективно», – поделился впечатлениями участник ярмарки.

«Такие мероприятия очень удобны еще и тем, что помогают дополнительно проинформировать об имеющихся вакансиях и возможностях профессионального обучения. В среднем, в нашем регионе проводится порядка 250 ярмарок в год», - прокомментировала заместитель министра труда и социальной защиты области Наталья Михайлова.

Часто участниками ярмарок вакансий являются не только те, кто ищет работу, но и выпускники учебных заведений, которые обдумывают свою профессиональную карьеру.

Ярмарки объединяют интересы работодателей, учебных заведений и граждан, желающих найти работу или получить профессию, а также служб занятости, которые предлагают свои государственные программы по содействию занятости.