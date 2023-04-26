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Делегация КНР: в Саратовской области хорошая промышленная и сельскохозяйственная база для сотрудничества

Новости

На площадке СГЮА российская и китайская стороны обсудили развитие экономического сотрудничества. Стоит отметить, что господин посол выбрал для посещения в России несколько регионов и один из них – Саратов, что говорит о высокой значимости визита.
Делегация КНР: в Саратовской области хорошая промышленная и сельскохозяйственная база для сотрудничества

С приветственными словами в начале мероприятия выступили господин Чжан Ханьхуэй и Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Денисов.

Министр инвестиционной политики Александр Марченко рассказал об инвестиционной привлекательности региона, подробно остановившись на выгодных условиях для реализации инвестиционных проектов. «Удобное географическое положение, развитая логистика, промышленный и агропромышленный потенциал, сопровождение инвестиционных проектов в формате «одного окна» – все это позволяет инвесторам делать выбор в пользу нашего региона. Об экономической стабильности говорит положительная динамика ВРП и рост объема инвестиций в основной капитал», - высказался Александр Марченко.

Китайским партнерам были презентованы возможности преференциальных территорий – Столыпинского индустриального парка и особой экономической зоны «Алмаз», агентство инвестиционного развития – Корпорация развития Саратовской области, деятельность Торгово-промышленной палаты Саратовской области.

«Мы откликнулись на призыв китайского посольства посетить Саратовскую область. Нас интересует презентация вашего региона. Уверен, что эта встреча поспособствует дальнейшему сотрудничеству», – отметил председатель Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь.


Делегация КНР: в Саратовской области хорошая промышленная и сельскохозяйственная база для сотрудничества

По итогам круглого стола руководители китайских компаний поделились своими взглядами на возможное сотрудничество с местными предприятиями. Один из руководителей отметил плодотворную работу с одним из заводов по производству металлоконструкций в регионе.

Предприниматели отметили хорошую промышленную и сельскохозяйственную базу региона. По их мнению, у Саратовской области есть большой потенциал развития в разных сферах.