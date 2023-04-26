Почетным гостям из Китая вручили Карту гостя Саратовской области

просмотров: 85

Гости побывали в Туристском информационном центре Саратовской области. Делегацию сопровождала министр культуры Саратовской областиНаталия Щелканова.Директор ТИЦ Наталья Шустикова провела экскурсию. Китайские гости высоко оценили работу зоны консультации, осмотрели сувенирную продукцию, осмотрели зону отдыха для гостей.Члены делегации поучаствовали в интерактивной программе. В ходе познавательной и развлекательной игры в формате квиза на тему «Туризм в Саратовской области» китайские гости продемонстрировали хорошее знание истории Саратовского края.Всем членам делегации вручили Карту гостя Саратовской области и памятные сувениры.