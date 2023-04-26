26 апреля 2023 СРЕДА
Новости
18:00 | 26 апреля
Саратовский школьник стал победителем Международной олимпиады
17:32 | 26 апреля
Делегация КНР: в Саратовской области хорошая промышленная и сельскохозяйственная база для сотрудничества
17:20 | 26 апреля
Почетным гостям из Китая вручили Карту гостя Саратовской области
17:00 | 26 апреля
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16:02 | 26 апреля
Написать «Диктант Победы» можно будет на нескольких площадках Саратовского университета
15:01 | 26 апреля
Поликлиника на Шуровой горе в Энгельсе вошла в программу модернизации здравоохранения
14:15 | 26 апреля
Из аэропорта «Гагарин» на майские праздники будут доступны 11 направлений полетов
14:02 | 26 апреля
Губернатор Роман Бусаргин встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китая в России господином Чжан Ханьхуэем
13:56 | 26 апреля
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13:49 | 26 апреля
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Почетным гостям из Китая вручили Карту гостя Саратовской области

Новости

Сегодня делегация Китайской Народной Республики во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом КНР в Российской Федерации господином Чжан Ханьхуэем посетили ряд культурных объектов Саратовской области.
Почетным гостям из Китая вручили Карту гостя Саратовской области


Гости побывали в Туристском информационном центре Саратовской области. Делегацию сопровождала министр культуры Саратовской области
Наталия Щелканова.
Директор ТИЦ Наталья Шустикова провела экскурсию. Китайские гости высоко оценили работу зоны консультации, осмотрели сувенирную продукцию, осмотрели зону отдыха для гостей.

Почетным гостям из Китая вручили Карту гостя Саратовской области

Члены делегации поучаствовали в интерактивной программе. В ходе познавательной и развлекательной игры в формате квиза на тему «Туризм в Саратовской области» китайские гости продемонстрировали хорошее знание истории Саратовского края.
Всем членам делегации вручили Карту гостя Саратовской области и памятные сувениры.