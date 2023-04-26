Губернатор Роман Бусаргин встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китая в России господином Чжан Ханьхуэем

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«Для нас большая честь принимать китайских друзей на саратовской земле. Как подчеркивает Президент Владимир Путин, сегодня Китай занимает прочную позицию ведущего внешнеторгового партнера России. Наши отношения находятся на самом высоком уровне развития за всю историю. Торгово-экономические связи Саратовской области с Китаем отражают эту тенденцию», - отметил губернатор.За прошлый год внешнеторговый оборот между регионом и КНР вырос на 34%. Наша область поставляет в Китай комплектующие для радиоэлектроники (электронные лампы), автопрома (свечи зажигания), продукцию растениеводства (подсолнечное масло).По словам губернатора, наш регион может предложить китайским партнерам такую продукцию, как строительное стекло, металлопрокат для железных дорог, фосфорные удобрения. В свою очередь, Саратов заинтересован в поставках каучука, комплектующих для микроэлектроники и изготовления подшипников, оборудования для нефтегазовой отрасли.«Выражаю признательность саратовской стороне за гостеприимство. В этот приезд мы уже увидели совместные возможности для работы. Возможны инвестиции в сельскохозяйственном секторе. Наши предприниматели готовы поставлять технологические изделия – инженерное, транспортное, нефтеперерабатывающее оборудование, точные приборы измерения. Инвесторы изучают возможности для инвестиций в ветроэнергетике», - отметил господин Чжан Ханьхуэй.По словам господина Посла, сотрудничество может развиваться и в гуманитарной сфере. Сейчас в саратовских вузах обучаются китайские студенты – например, в консерватории учатся 130 человек. Их число может возрасти. Есть возможности для обучения саратовских студентов в китайских вузах, для расширения курсов преподавания китайского языка в Саратове, по привлечению китайских туристов в наш регион.«Потенциал развития наших отношений огромен. Мы отдельно проработаем все направления, которыми интересуются китайские партеры. Уверен, что визит делегации даст результат уже в этом году», - подвёл итог встречи Роман Бусаргин.