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Правоохранительные органы напоминают о необходимости соблюдения бдительности

Новости
Представители правоохранительных органов обращаются к гражданам проявлять максимальную бдительность. Так, в случае обнаружения подозрительных предметов следует незамедлительно сообщить об этом в правоохранительные органы. Нельзя приближаться, трогать, вскрывать и перемещать находку. До прибытия оперативно-следственной группы следует отойти на безопасное расстояние от обнаруженного предмета.

Подозрительными транспортными средствами считаются авто, номерные знаки которых кажутся «самодельными» или их передние и задние номера не совпадают. Также должен вызывать подозрение транспорт, припаркованный на длительное время на месте, не предназначенном для парковки.

При получении информации об эвакуации необходимо четко выполнять требования представителей властей, взять личные документы, деньги, ценности, отключить электричество, воду и газ, закрыть входную дверь на замок, помочь эвакуировать пожилых и тяжело больных.

При возникновении любых чрезвычайных ситуаций, необходимо незамедлительно информировать компетентные органы.

Напомним, на территории региона запрещается использовать беспилотные воздушные летательные суда, за исключением аппаратов, используемых органами государственной власти и подведомственными им организациями в рамках возложенных на них функций.

Согласно памятке, разработанной антитеррористической комиссией в Саратовской области, в случае обнаружения беспилотного воздушного судна жителей области просят сообщать в правоохранительные органы.


Номера телефонов дежурных служб в Саратовской области:

УФСБ России по Саратовской области - 8(8452) 37-30-01;

ГУ МВД России по Саратовской области - 8(8452) 74-13-33, 102;

Управление Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Саратовской области – 8(8452) 20-07-71;

ГУ МЧС России по Саратовской области - 112 (единый номер вызова экстренных оперативных служб), телефон доверия – 62-99-99.


По информации УФСБ России по Саратовской области, ГУ МВД России по Саратовской области, Управление Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Саратовской области