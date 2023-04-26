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Социальным предпринимателям раздадут гранты

Новости
В министерстве экономического развития области рассказали о круглом столе «Социальные аспекты реализации стратегии импортозамещения», прошедшем в Государственной Думе РФ. Саратовскую область представила социальный предприниматель, руководитель региональной сети частных дошкольных образовательных учреждений «Детский сад «КОРАБЛИК», омбудсмен по образованию Саратовской области Елена Переверзева.

В рамках мероприятия были предложены законотворческие решения, дающие импульс развитию социальной инфраструктуры предприятий в стране в целях успешной реализации программы импортозамещения.

Как отметили в министерстве, были рассмотрены вопросы понижения ставок налоговых платежей для социальных предпринимателей, мотивирования контрагентов на сотрудничество с социальным бизнесом, государственные преференции в госзакупках социальным предприятиям, доступ самозанятых к соцпредпринимательству и другие.

В Саратовской области социальным предпринимателям в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» оказывается грантовая поддержка в размере до 500 тыс. рублей на условиях 25% софинансирования, напомнили чиновники.
В 2021 году Елена Переверзева получила господдержку в размере 500 тыс. рублей на развитие своего социального проекта - сети частных детских садов «КОРАБЛИК».

"Всего в 2021-2022 годах получателями грантов стали 14 социальных предприятий, обеспечивающих занятость граждан из социально незащищенных категорий, а также осуществляющих деятельность по оказанию услуг, направленных на укрепление семьи, организации отдыха и оздоровления детей, оказанию услуг в сфере дошкольного, общего и дополнительного образования детей, в сфере народных художественных промыслов. В 2023 году на предоставление грантов социальным и молодым предпринимателям планируется направить 9,7 млн.рублей", - рассказал министр экономического развития области Андрей Разборов.

Узнать подробности получения грантов можно по телефону: 8(8452) 26-45-70, 26-14-86, 26-24-32.