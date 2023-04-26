Посол Китайской Народной Республики Чжан Ханьхуэй о Саратове: «Очень масштабно и красиво»

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Во главе делегации – Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Российской Федерации господин Чжан Ханьхуэй. Встреча такого масштаба проводиться впервые за последние 10 лет.С 25 по 28 апреля с участием посла КНР пройдут ряд мероприятий. Так, сегодня, в Парке Победы на Соколовой гости горе почтили память воинов, павших в Великой Отечественной войне, посетили монумент «Журавли», осмотрели экспозицию музея Боевой и трудовой славы. Господин посол отметил масштаб и красоту панорамы Саратова.«Самое главное – это внушать чувство уважения к героям, павшим ради мира. И конечно, мы сегодня чтим их память. Сейчас нам приходится вместе с российскими друзьями защищать результаты этой войны, защищать справедливость. Я считаю, что именно в этом заключается корень нашей дружбы и взаимовыгодного сотрудничества. И в том, что китайский и российский народ солидарны. Будем защищать общие интересы и справедливость этого мира», – высказался господин Чжан Ханьхуэй.Сегодня представители китайской делегации примут участие в официальной встрече с Губернатором Романом Бусаргиным, круглом столе по вопросу «Развитие экономического сотрудничества с КНР».Завтра запланировано посещение нескольких предприятий Саратовской области – ООО «Белая долина», ООО «Нефтегазоборудование», встреча с переработчиками сельхозпродукции региона и проведение круглого стола по вопросам развития торгово-экономического сотрудничества и другие.Участниками мероприятий также станут Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Денисов, представители Союза китайских предпринимателей в России и предприниматели.