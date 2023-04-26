Первый канал показал историю спасения ребенка саратовским бойцом СВО

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Случай произошел в апреле 2022 года. В расположение воинской части в районе села Павловка Донецкой области прибежал мужчина и попросил военных о помощи. Сбивчиво рассказал, что снаряд попал в дом, в котором находились супруга и шестеро детей. Тяжелые осколочные ранения получила его маленькая дочь. Одиннадцатилетней Полине срочно требовалась помощь врачей.Как вспоминает сегодня Денис, на раздумья не было ни минуты. Кинулись в дом, в который пришла беда. А дальше – долгая дорога до больницы. Более километра пути до машины раненую девочку Денис нес на руках, боясь неловким движением причинить ребенку еще большую боль. Когда до ближайшего доступного медицинского пункта в Волновахе оставалось совсем немного, машина сломалось. На помощь пришла первая остановленная попутка.Девочку, теряющую сознание от боли, передали вызванной реанимационной бригаде. Остаток пути он просто был рядом и крепко держал за руку. Год спустя Полина рассказала съемочной группе Первого канала, что это единственное, что она помнит из тех страшных событий.Операция по спасению жизни девочки длилась долгие шесть часов. Денис Сучков дождался ее окончания и вердикта врачей, чтобы потом принести в дом родителей самую долгожданную и радостную весть – ребенок будет жить! Оперирующий хирург передал военнослужащему маленький кусочек металла – осколок снаряда, который извлекли из тела Полины.Родители девочки нашли мужчину только спустя год, после того как обратились на «Первый канал». Позывной «Саратов» на бронежилете — это единственное, что они о нем знали.Сама девочка, вопреки первоначальным прогнозам о пожизненной инвалидности и благодаря усилиям врачей, идет на поправку. Спустя год семья ребенка вновь встретилась с сотрудником УФСИН.