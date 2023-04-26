26 апреля 2023 СРЕДА
Новости
18:00 | 26 апреля
Саратовский школьник стал победителем Международной олимпиады
17:32 | 26 апреля
Делегация КНР: в Саратовской области хорошая промышленная и сельскохозяйственная база для сотрудничества
17:20 | 26 апреля
Почетным гостям из Китая вручили Карту гостя Саратовской области
17:00 | 26 апреля
Жители области смогут увидеть лучшие отечественные фильмы, посвященные Великой Победе
16:02 | 26 апреля
Написать «Диктант Победы» можно будет на нескольких площадках Саратовского университета
15:01 | 26 апреля
Поликлиника на Шуровой горе в Энгельсе вошла в программу модернизации здравоохранения
14:15 | 26 апреля
Из аэропорта «Гагарин» на майские праздники будут доступны 11 направлений полетов
14:02 | 26 апреля
Губернатор Роман Бусаргин встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китая в России господином Чжан Ханьхуэем
13:56 | 26 апреля
Правоохранительные органы напоминают о необходимости соблюдения бдительности
13:49 | 26 апреля
Социальным предпринимателям раздадут гранты
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
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Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
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Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
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В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
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В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
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Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
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Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
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В Саратове появился новый символ культурного наследия
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Саратовский школьник стал победителем Международной олимпиады

Новости
В Москве на базе Национального исследовательского университета «МЭИ» состоялся Молодёжный симпозиум двадцатой Международной олимпиады по истории авиации и воздухоплавания им. А.Ф. Можайского, посвящённой 100-летию со дня образования гражданской авиации в СССР.
Саратовский школьник стал победителем Международной олимпиады




Олимпиада проводится каждый учебный год с целью популяризации достижений технической мысли в области авиации и воздухоплавания, выявления творческой молодёжи и её профессиональной ориентации на специальности, связанные с созданием и эксплуатацией авиационной техники.

1 место занял Николай Водолазов, учащийся 9 класса Лицея математики и информатики, а также воспитанник Областного центра экологии, краеведения и туризма города Саратова. Николай представил работу под названием «История создания летательного аппарата «ЭКИП», объединившего в себе самолёт, экраноплан и аппарат на воздушной подушке».

Олимпиада проводится Союзом специалистов в области авиастроения «Союз авиастроителей», Академией наук авиации и воздухоплавания и Институтом истории естествознания и техники им. С. И. Вавилова Российской академии наук при поддержке Общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей России» и Национального исследовательского университета «МЭИ». Методическое обеспечение олимпиады разработано с использованием Гранта Президента Российской Федерации.