Саратовский школьник стал победителем Международной олимпиады

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Олимпиада проводится каждый учебный год с целью популяризации достижений технической мысли в области авиации и воздухоплавания, выявления творческой молодёжи и её профессиональной ориентации на специальности, связанные с созданием и эксплуатацией авиационной техники.1 место занял Николай Водолазов, учащийся 9 класса Лицея математики и информатики, а также воспитанник Областного центра экологии, краеведения и туризма города Саратова. Николай представил работу под названием «История создания летательного аппарата «ЭКИП», объединившего в себе самолёт, экраноплан и аппарат на воздушной подушке».Олимпиада проводится Союзом специалистов в области авиастроения «Союз авиастроителей», Академией наук авиации и воздухоплавания и Институтом истории естествознания и техники им. С. И. Вавилова Российской академии наук при поддержке Общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей России» и Национального исследовательского университета «МЭИ». Методическое обеспечение олимпиады разработано с использованием Гранта Президента Российской Федерации.