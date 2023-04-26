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Написать «Диктант Победы» можно будет на нескольких площадках Саратовского университета

Новости


Студенты, преподаватели и сотрудники Саратовского университета, а также жители города смогут принять участие во всероссийской акции «Диктант Победы».

Написать «Диктант Победы» можно будет на нескольких площадках Саратовского университета

Международный исторический диктант на тему событий Великой Отечественной войны «Диктант Победы» проводится ежегодно с 2019 года по всей стране и уже стал доброй традицией. В этом году акция состоится 27 апреля в 12:00 по московскому времени (в 13:00 – по саратовскому времени). Регистрация участников начнётся в 12:00 по местному времени.

Саратовский университет предоставит сразу несколько площадок. Они будут располагаться в VIII корпусе (420 аудитория), IX корпусе (401 аудитория), X корпусе (Музей истории СГУ), в XII корпусе (701 аудитория), в библиотеке Колледжа радиоэлектроники имени П. Н. Яблочкова, в Геологическом колледже, Балашовском институте и на мультиформатной площадке студенческих отрядов. Организационную поддержку патриотической акции оказывают сотрудники Управления молодёжной политики СГУ, активисты Совета студентов и аспирантов и бойцы Штаба студенческих отрядов.

Получить более подробную информацию о других площадках и подать заявку на регистрацию можно на официальном сайте «Диктанта Победы» по ссылке Диктант Победы (xn--80achcepozjj4ac6j.xn--p1ai).

Принять участие в акции «Диктант Победы» можно только в день её проведения, выполнив в течение 45 минут 25 заданий. В этом году основными темами станут победы Красной армии в Сталинградской и Курской битвах, освобождение Донбасса от немецко-фашистской оккупации и прорыв блокады Ленинграда.

Все участники диктанта получат сертификаты участия, а лучшие будут награждены дипломами финалистов «Диктанта Победы».

В прошлом году свои знания проверили более 1,6 миллиона участников из 85 регионов страны, а для проведения акции было задействовано 19 тысяч площадок и 25 тысяч волонтёров.