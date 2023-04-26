Написать «Диктант Победы» можно будет на нескольких площадках Саратовского университета

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Международный исторический диктант на тему событий Великой Отечественной войны «Диктант Победы» проводится ежегодно с 2019 года по всей стране и уже стал доброй традицией. В этом году акция состоится 27 апреля в 12:00 по московскому времени (в 13:00 – по саратовскому времени). Регистрация участников начнётся в 12:00 по местному времени.Саратовский университет предоставит сразу несколько площадок. Они будут располагаться в VIII корпусе (420 аудитория), IX корпусе (401 аудитория), X корпусе (Музей истории СГУ), в XII корпусе (701 аудитория), в библиотеке Колледжа радиоэлектроники имени П. Н. Яблочкова, в Геологическом колледже, Балашовском институте и на мультиформатной площадке студенческих отрядов. Организационную поддержку патриотической акции оказывают сотрудники Управления молодёжной политики СГУ, активисты Совета студентов и аспирантов и бойцы Штаба студенческих отрядов.Получить более подробную информацию о других площадках и подать заявку на регистрацию можно на официальном сайте «Диктанта Победы» по ссылке Диктант Победы (xn--80achcepozjj4ac6j.xn--p1ai).Принять участие в акции «Диктант Победы» можно только в день её проведения, выполнив в течение 45 минут 25 заданий. В этом году основными темами станут победы Красной армии в Сталинградской и Курской битвах, освобождение Донбасса от немецко-фашистской оккупации и прорыв блокады Ленинграда.Все участники диктанта получат сертификаты участия, а лучшие будут награждены дипломами финалистов «Диктанта Победы».В прошлом году свои знания проверили более 1,6 миллиона участников из 85 регионов страны, а для проведения акции было задействовано 19 тысяч площадок и 25 тысяч волонтёров.