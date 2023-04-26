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Поликлиника на Шуровой горе в Энгельсе вошла в программу модернизации здравоохранения
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Поликлиника на Шуровой горе в Энгельсе вошла в программу модернизации здравоохранения

Новости


По поручению губернатора Романа Бусаргина в программу модернизации первичного звена здравоохранения внесли изменения.
Поликлиника на Шуровой горе в Энгельсе вошла в программу модернизации здравоохранения


В число объектов, запланированных к строительству, вошла поликлиника в энгельсском микрорайоне Шурова Гора. С учетом планируемой застройки здесь будет проживать около 20 тысяч человек. Новая поликлиника на 300 посещений в смену полностью закроет потребность микрорайона в медицинских учреждениях.

Планируется, что строительство объекта начнется в 2024 году.

Кроме того, в программу на текущий 2023 год дополнительно включили два объекта – капремонт лечебно-поликлинического корпуса в ЗАТО Светлый и капремонт женской консультации поликлиники №9 в Ленинском районе Саратова.