Поликлиника на Шуровой горе в Энгельсе вошла в программу модернизации здравоохранения

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В число объектов, запланированных к строительству, вошла поликлиника в энгельсском микрорайоне Шурова Гора. С учетом планируемой застройки здесь будет проживать около 20 тысяч человек. Новая поликлиника на 300 посещений в смену полностью закроет потребность микрорайона в медицинских учреждениях.Планируется, что строительство объекта начнется в 2024 году.Кроме того, в программу на текущий 2023 год дополнительно включили два объекта – капремонт лечебно-поликлинического корпуса в ЗАТО Светлый и капремонт женской консультации поликлиники №9 в Ленинском районе Саратова.