Из аэропорта «Гагарин» на майские праздники будут доступны 11 направлений полетов

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На международном направлении авиакомпания «ИрАэро» с 29 апреля впервые начнет осуществлять регулярные рейсы Саратов – Анталья с частотой два раза в неделю. Также продолжится выполнение рейсов в Ереван авиакомпанией «Ширак Авиа».Для полетов из «Гагарина» будут доступны российские курорты Сочи и Минеральные Воды, а также популярные направления Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Грозный и Сургут. В столицу России с 1 мая будут выполняться до 9 ежедневных рейсов. Полеты в Москву запланировали авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия» (в Шереметьево), «Победа» (во Внуково и Шереметьево), и S7 Airlines (в Домодедово). Авиакомпания «Победа» будет выполнять ежедневные рейсы в Санкт-Петербург. Рейсы в Сочи из «Гагарина» с частотой 3 раза в неделю продолжит выполнять «Победа». Авиакомпания Red Wings продолжит дважды в неделю летать из Саратова в Екатеринбург по понедельникам и средам. В Казань и Грозный два раза в неделю пассажиров будет доставлять авиакомпания «ЮВТ-Аэро».Уточнить расписание полетов можно на официальном сайте аэропорта «Гагарин» в разделе «Сезонное расписание», узнать цены и забронировать билеты без дополнительных комиссий – на сайте авиакомпаний.Фото: Юлия Лорис