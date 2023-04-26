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Из аэропорта «Гагарин» на майские праздники будут доступны 11 направлений полетов

Новости
В период майских праздников международный аэропорт «Гагарин» (управляется УК «Аэропорты Регионов») планирует обслужить до 125 рейсов. Из Саратова в мае запланированы регулярные и чартерные пассажирские рейсы по 11 направлениям. Полеты по ним будут выполнять 10 авиакомпаний.
Из аэропорта «Гагарин» на майские праздники будут доступны 11 направлений полетов

На международном направлении авиакомпания «ИрАэро» с 29 апреля впервые начнет осуществлять регулярные рейсы Саратов – Анталья с частотой два раза в неделю. Также продолжится выполнение рейсов в Ереван авиакомпанией «Ширак Авиа».

Для полетов из «Гагарина» будут доступны российские курорты Сочи и Минеральные Воды, а также популярные направления Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Грозный и Сургут. В столицу России с 1 мая будут выполняться до 9 ежедневных рейсов. Полеты в Москву запланировали авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия» (в Шереметьево), «Победа» (во Внуково и Шереметьево), и S7 Airlines (в Домодедово). Авиакомпания «Победа» будет выполнять ежедневные рейсы в Санкт-Петербург. Рейсы в Сочи из «Гагарина» с частотой 3 раза в неделю продолжит выполнять «Победа». Авиакомпания Red Wings продолжит дважды в неделю летать из Саратова в Екатеринбург по понедельникам и средам. В Казань и Грозный два раза в неделю пассажиров будет доставлять авиакомпания «ЮВТ-Аэро».

Уточнить расписание полетов можно на официальном сайте аэропорта «Гагарин» в разделе «Сезонное расписание», узнать цены и забронировать билеты без дополнительных комиссий – на сайте авиакомпаний.

Фото: Юлия Лорис