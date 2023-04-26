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Турнир "Кожаный мяч" открылся соревнованиями в Ершове

Новости


С наступлением весны дворовые команды региона стали активно готовится к соревнованиям юных футболистов «Кожаный мяч» и турниру по футболу среди дворовых команд на Кубок Губернатора Саратовской области
Турнир "Кожаный мяч" открылся соревнованиями в Ершове

Для спортсменок из Ершова соревнования стартовали уже сегодня. На стадионе "Юность" прошёл зональный этап турнира "Кожаный мяч" среди девушек.

В соревнованиях принимали участие команды Ершовского, Питерского, Новоузенского и Фёдоровского муниципальных районов в трёх возрастных категориях: 2008-2009,2010-2011,2012-2013 г.р.

По итогам прошедших игр турнирная таблица такова:

2008-2009 г.р.
1 место - Новоузенский район
2 место - Питерский район
3 место - Фёдоровский район

2010-2011 г.р.
1 место - Новоузенский район
2 место - Ершовский район
3 место - Питерский район

2012-2013 г.р.
1 место - Федоровский район
2 место - Новоузенский район
3 место - Питерский район

Зональный этап соревнований юных футболистов «Кожаный мяч» будет проходить по 7 зонам среди юношей и 3 зонам среди девушек, разделенных по географическому принципу. В конце мая запланировано проведение финальных соревнований турнира.