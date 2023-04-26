Билет в будущее: «Разговоры о важном» впервые затронули тему профориентации по всей стране

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Ребята познакомились с понятиями «труд», «карьерный трек», узнали, как выбрать профессию с помощью возможностей, которые дает государство, в том числе в проекте «Билет в будущее». Онлайн-урок организован для проекта всероссийских внеурочных лекций, которые с 1 сентября 2022 года проходят по понедельникам во всех российских школах. В рамках занятий классные руководители и школьники говорят о семейных традициях, государственных символах, современной науке. 24 апреля во всех школах состоялось занятие под эгидой празднования Дня труда.Специалисты проекта «Билет в будущее» подготовили 5 уроков для разных возрастных групп. Каждый состоит из видеороликов, интерактивных заданий, полезных рекомендаций и других увлекательных форматов. Кроме того, в рамках урока опытные педагоги-навигаторы, которые появились в школах России благодаря проекту «Билет в будущее», дают рекомендации.С профориентацией учеников младших классов познакомит мультяшный Совёнок. Так, например, он расскажет о Празднике весны и труда. Школьники постарше узнают о самых востребованных профессиях, а старшеклассники получат лайфхаки, как найти любимое дело в жизни, сориентироваться на рынке труда и найти работу.«Это не труд, а «диагноз», трудитесь и занимайтесь творчеством в труде, тогда ваша жизнь будет интересной, а не нудной, и вы вырастете настоящими тружениками, а это те, кто не только умеет работать, но и отдыхать», – поделилась Татьяна Покровская, Герой Труда РФ, заслуженный тренер РФ, воспитавшая более 50 олимпийских чемпионов.О том, что определило ее жизненный выбор, рассказала Юлия Гаревская, Герой Труда РФ, главврач нижегородской больницы №29. Девятиклассницей попав на курсы медицинских сестер и ассистируя на несложной операции, она поняла, что эта профессия и есть ее счастливый билет в будущее. Профориентологи уверены, что вдохновляющие примеры реальных специалистов убедят ребят, что любить свое дело, значит реализоваться самому и приносить пользу людям. И, возможно, через десяток лет в России появится целая плеяда Героев труда.«Билет в будущее» реализуется по поручению Президента России как очень важный и полезный проект для всех школьников страны, когда они смогут практически познакомиться со своими будущими профессиями и определиться с выбором профессии, а также выяснить, каковы возможности их профессионального становления в нашей стране. Проект осуществляется при поддержке государства в рамках национального проекта «Образование».«С каждым годом государственная политика в области профориентации становится более доступной, широкой и разветвленной. Отрадно, что ранняя профориентация ставит перед собой задачу не только помочь каждому отдельному школьнику, но и сформировать будущий рынок специалистов в единой системе профессиональных ценностей. Особую роль в этом играет новый вид учителей – педагог-навигатор, который сопровождает ребенка и родителей на весьма сложном и ответственном пути выбора дела в жизни», – отметил Иван Есин, управляющий Фондом Гуманитарных Проектов, который является федеральным оператором проекта.