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В Саратове завершились XXII молодежные Дельфийские игры России. В Саратовском государственном цирке имени братьев Никитиных состоялась торжественная церемония закрытия Игр и гала-концерт.На протяжении всех конкурсных и фестивальных дней участники Игр состязались в дисциплинах художественного, прикладного и научно-исследовательского творчества. Сегодня состоялись финалы во многих номинациях. Так, участники 3 тура в дисциплинах «Фортепиано» и «Скрипка» в борьбе за золотые, серебряные и бронзовые медали Дельфийских игр выступили в сопровождении симфонического оркестра – это состоявшиеся музыканты, ведь справиться с программными требованиями данных номинаций могут немногие.Кульминацией XXII молодежных Дельфийских игр России стала Официальная церемония закрытия. В торжественной церемонии приняли участие и.о. заместителя Председателя Правительства Саратовской области С.И.Егоров и заместитель Председателя Федерации независимых профсоюзов России Д.М.Кришталь. Директор Международного Дельфийского комитета В.Н.Понявин подвел итоги и объявил Игры закрытыми. В завершении официальной части церемонии министр культуры Саратовской области Н.Ю.Щелканова передала флаг Дельфийских игр Министру культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия С.Н.Баулиной. Республика Мордовия примет следующие всероссийские Дельфийские игры в 2024 году.По многолетней традиции, состоялся гала-концерт XXII молодежных Дельфийских игр России. На специально созданной на базе арены цирка концертной сцене, адаптированной для выступления исполнителей самых разных жанров, были продемонстрированы специально подготовленные концертные номера.По результатам официального командного первенства XXII молодежных Дельфийских игр России 6 место завоевала делегация Красноярского края, 5 место – Архангельской области, 4 место – Московской области, 3 место – Самарской области, 2 место – Новосибирской области, 1 место – Саратовской области.Прошедшие в Саратове Дельфийские игры 2023 года стали национальным отборочным этапом для формирования сборной России, которая примет участие в Семнадцатых молодежных Дельфийских играх государств – участников СНГ в Кыргызстане и Вторых открытых молодежных Арктических Дельфийских играх, которые пройдут в этом году в Сыктывкаре с 20 по 24 ноября.Специальная версия церемоний открытия, закрытия и гала-концерта собрали многотысячную зрительскую аудиторию в сети виртуальных концертных залов, созданной в рамках Национального проекта «Культура» в районах Саратовской области.В сфере творчества Дельфийские игры занимают место, аналогичное позиции Олимпийских в спорте. Игры развиваются как глобальная система поиска и поддержки молодых талантов, самореализации молодежи в художественной, научно-исследовательской и креативной областях, воспитания подрастающего поколения. К настоящему моменту проведено более 100 всемирных, международных и национальных Дельфийских игр. Исследования ВЦИОМ показывают, что Игры стали весьма заметным явлением общественной жизни.