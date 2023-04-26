В Саратове увеличилось количество субъектов малого и среднего бизнеса

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«В настоящее время предпринимательство, являясь одной из самых эффективных форм организации производственной и непроизводственной деятельности, оказывает существенное влияние на экономическое развитие Саратова по следующим направлениям: насыщение потребительского рынка качественными товарами и услугами местного производства; решение проблем повышения уровня жизни и вопросов занятости населения; увеличение налоговых платежей в бюджетную систему», – считает эксперт ПИУ РАНХиГС кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и таможенного дела Светлана Заигралова.В связи с этим дальнейшее развитие малого и среднего предпринимательства как рыночного института, обеспечивающего формирование конкурентной среды, самозанятость населения и стабильность налоговых поступлений, рассматривается Правительством Саратовской области как одна из приоритетных стратегических задач.В 2022 году сектор малого и среднего предпринимательства Саратовской области – это более 72,5 тысяч действующих субъектов бизнеса. Из них 48 390 – индивидуальные предприниматели. Количество самозанятых граждан составляет более 62,5 тысяч. По количеству субъектов МСП Саратовская область занимает 6 место в ПФО, 21 место – в РФ. Основную долю по количеству предприятий в структуре МСП занимают предприятия торговли – 38,1%, транспорта – 11,1% и строительства – 7,7%. На обрабатывающие производства и сельское хозяйство приходится 6,4% и 5,6% соответственно. Численность наемных работников (среднесписочная) у субъектов МСП на 10 ноября 2022 года составила более 207 тысяч человек.Напомним, что разноплановая поддержка предприятиям МСП оказывается в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».«Количество субъектов малого и среднего бизнеса в Саратове за последние годы увеличивается. Это стало возможным благодаря разработке муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства, формированию перечня предпринимательских и инвестиционных вакансий, созданию условий для развития предпринимательства и обеспечению деятельности инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города».Малый и средний бизнес является одним из важнейших элементов рыночной экономики, без которого невозможно гармоничное развитие социально-экономической сферы города. МСП в Саратове реализует такие немаловажные экономические и социальные функции, как создание новых рабочих мест, обеспечение устойчивости конкурентной среды, содействие инновациям, повышение совокупного дохода широких слоев населения и соответственно расширение потребительского спроса. Очевидно, что успешному развитию предпринимательства способствует льготное кредитование предпринимательских проектов, сокращение обязательных платежей, уменьшение налоговых ставок.В Саратове увеличение количества предприятий малого и среднего бизнеса, рост объема выпускаемой продукции стало возможным за счет скоординированной работы местных органов власти города, а также исполнительных органов власти области по обеспечению условий и стимула для сферы МСП. Это проявляется в виде стимулирования субъектов предпринимательства к увеличению доли рынка, повышения эффективности ведения бизнеса, освоения перспективных ниш на мировом и российском рынках, и, конечно, развития механизмов имущественной и финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.Скоординированные решения и практические действия по реализации мероприятий позволят закрепить позитивные изменения в сфере малого и среднего бизнеса Саратова, расширить круг субъектов МСП и лиц, стремящихся заниматься предпринимательской деятельностью, улучшить положение на рынке труда, повысить благосостояние и уровень жизни населения, обеспечить внутренний рынок качественными товарами и услугами, увеличить доходную часть местного бюджета», –прокомментировала эксперт ПИУ РАНХиГС.