Газовое оборудование саратовского производства поставят в Узбекистан

просмотров: 155

Местный завод будет поставлять в Узбекистан регуляторы давления газа.Всего в бизнес-миссии принимают участие представители 17 компаний. В их числе - производители промышленного и нефтегазового оборудования, материалов для комплектации инженерных сетей, строительных и лакокрасочных материалов, конвейерных систем по перемещению грузов, гидравлики.Между представителями бизнеса Узбекистана и Саратовской области уже состоялись B2B-переговоры. Также делегация посетила узбекские предприятия-производители кондитерских изделий, макаронных изделий, полуфабрикатов, муки и круп, компанию, реализующую оптовую торговлю продуктами питания.Участие саратовских компаний в бизнес-миссии стало возможным благодаря национальным проектам Президента Владимира Путина «Малое и среднее предпринимательство» и «Международная кооперация и экспорт».Сегодня будут также проведены переговоры между саратовскими и узбекскими предпринимателями. Состоятся индивидуальные посещения узбекских предприятий – завода металлоконструкций, мебельного производства, поставщика дорожно-строительной, коммунальной и сельскохозяйственной техник.