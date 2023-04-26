Газовое оборудование саратовского производства поставят в Узбекистан
В рамках бизнес-миссии саратовских компаний в Республику Узбекистан подписано соглашение о сотрудничестве между заводом «Газаппарат» и крупной узбекистанской энергетической компанией. Об этом сообщает министерство экономического развития Саратовской области.
Местный завод будет поставлять в Узбекистан регуляторы давления газа.
Всего в бизнес-миссии принимают участие представители 17 компаний. В их числе - производители промышленного и нефтегазового оборудования, материалов для комплектации инженерных сетей, строительных и лакокрасочных материалов, конвейерных систем по перемещению грузов, гидравлики.
Между представителями бизнеса Узбекистана и Саратовской области уже состоялись B2B-переговоры. Также делегация посетила узбекские предприятия-производители кондитерских изделий, макаронных изделий, полуфабрикатов, муки и круп, компанию, реализующую оптовую торговлю продуктами питания.
Участие саратовских компаний в бизнес-миссии стало возможным благодаря национальным проектам Президента Владимира Путина «Малое и среднее предпринимательство» и «Международная кооперация и экспорт».
Сегодня будут также проведены переговоры между саратовскими и узбекскими предпринимателями. Состоятся индивидуальные посещения узбекских предприятий – завода металлоконструкций, мебельного производства, поставщика дорожно-строительной, коммунальной и сельскохозяйственной техник.
Местный завод будет поставлять в Узбекистан регуляторы давления газа.
Всего в бизнес-миссии принимают участие представители 17 компаний. В их числе - производители промышленного и нефтегазового оборудования, материалов для комплектации инженерных сетей, строительных и лакокрасочных материалов, конвейерных систем по перемещению грузов, гидравлики.
Между представителями бизнеса Узбекистана и Саратовской области уже состоялись B2B-переговоры. Также делегация посетила узбекские предприятия-производители кондитерских изделий, макаронных изделий, полуфабрикатов, муки и круп, компанию, реализующую оптовую торговлю продуктами питания.
Участие саратовских компаний в бизнес-миссии стало возможным благодаря национальным проектам Президента Владимира Путина «Малое и среднее предпринимательство» и «Международная кооперация и экспорт».
Сегодня будут также проведены переговоры между саратовскими и узбекскими предпринимателями. Состоятся индивидуальные посещения узбекских предприятий – завода металлоконструкций, мебельного производства, поставщика дорожно-строительной, коммунальной и сельскохозяйственной техник.