Учащиеся посещают Поезд Победы, не выходя из школы

просмотров: 104

Начиная с ноября 2022 и вплоть до конца учебного года в отдаленных от региональных центров населенных пунктах в школах, старшеклассникам демонстрируют фильм о событиях и подвигах Великой Отечественной войны. Уникальность фильма не только в его исторической составляющей, но также и в технологичности – при помощи шлемов виртуальной реальности учащиеся смогли «посетить» инсталляцию Поезда Победы, не покидая стен образовательного учреждения.На приобретение шлемов виртуальной реальности в 2022 году директором Музея «Реактор» Русланом Кондратьевым была получена поддержка от Фонда гражданского общества. Тогда на молодежном форуме «iВолга» Полномочный представитель Президента в ПФО И.А. Комаров оценил проект как лучший в номинации «Мое дело».«Проект был задуман, чтобы наглядно продемонстрировать подрастающему поколению важную эпоху нашей Родины – историю Победы в Великой Отечественной войне. Для детей и подростков именно наглядность зачастую является решающим фактором для усвоения знаний. Использование шлемов виртуальной реальности оказалось подходящим решением. Ведь для отдаленных населенных пунктов это решило проблему выезда в какой-либо музей», – пояснил задачу проекта Руслан Кондратьев.Помимо VR¬-экскурсии для учащихся был подготовлен мастер-класс о важнейших вехах российской истории «Связь Победы», на котором они узнавали историю способов передачи информации и коммуникации и самостоятельно могли собрать на макетной плате передатчик Азбуки Морзе.