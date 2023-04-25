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Саратов впервые станет местом проведения Международного ралли «Шелковый путь»

Новости
Ралли-рейд «Шёлковый путь» это автомобильная гонка, проходящая по бездорожью и дорогам общего пользования.
Саратов впервые станет местом проведения Международного ралли «Шелковый путь»

Задача каждого экипажа - максимально быстро преодолеть скоростные участки по определённому дорожной книгой маршруту, при этом отмечаясь на обязательных контрольных точках. Победитель гонки определяется по минимальной сумме времени на спецучастках всех этапов ралли.
В 2023 году мероприятие будет проходить по территории 14 субъектов Российской Федерации с торжественным стартом в г. Казани 6 июля и финишем в г. Москве 15 июля.
Маршрут ралли пройдёт и через Саратовскую область с 12 по 13 июля.
Сегодня состоялось заседание организационного комитета по проведению ралли с участием организаторов заезда. Ожидается, что в марафоне «Шелковый путь» будет задействовано около 300 автомобилей, 20 мотоциклов и квадроциклов, 200 спортсменов, в том числе победителей и призеров заездов мирового уровня.