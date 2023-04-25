Саратов впервые станет местом проведения Международного ралли «Шелковый путь»

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Задача каждого экипажа - максимально быстро преодолеть скоростные участки по определённому дорожной книгой маршруту, при этом отмечаясь на обязательных контрольных точках. Победитель гонки определяется по минимальной сумме времени на спецучастках всех этапов ралли.В 2023 году мероприятие будет проходить по территории 14 субъектов Российской Федерации с торжественным стартом в г. Казани 6 июля и финишем в г. Москве 15 июля.Маршрут ралли пройдёт и через Саратовскую область с 12 по 13 июля.Сегодня состоялось заседание организационного комитета по проведению ралли с участием организаторов заезда. Ожидается, что в марафоне «Шелковый путь» будет задействовано около 300 автомобилей, 20 мотоциклов и квадроциклов, 200 спортсменов, в том числе победителей и призеров заездов мирового уровня.